Queen at the Opera questa sera a Pescara : Queen at the Opera si esibiscono questa sera al Teatro d'Annunzio di Pescara Per le ultime notizie sullo spettacolo italiano clicca mi piace sulla nuova pagina Facebook di Piper Spettacolo Italiano o ...

Beach volley - King & Queen of the beach Civitanova. Paolo Ficosecco è il “re dei re”! Prima corona per Sara Breidenbach! : Un classico e una Prima volta: Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach sono il King & Queen 2019 Offertevillaggi.com edizione del ventennale. Alla IPLEX Arena hanno sconfitto in finale Giulia Toti e Matteo Ingrosso, al termine di due giorni di grandissimo spettacolo con ottima partecipazione di pubblico. In campo femminile la milanese Breidenbach, nella finale contro Giulia Toti, ha scelto come compagna proprio Jessica Allegretti che fa coppia ...

Beach volley - King & Queen of the beach 2019 Civitanova. Chi indosserà la corona? E’ la giornata decisiva : Equilibrio e incertezza sono di casa dopo la seconda giornata della XX edizione del King&Queen beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Tanti tie break disputati per la gioia del grande pubblico che, specie nel pomeriggio ha gremito le tribune della IPLEX beach arena. Nel femminile ci sono già alcune atlete che più di altre sembrano favorite per la conquista della corona Regina della Spiaggia ...

Beach volley - King & Queen of the Beach 2019 Civitanova. Frasca e Carucci vincono le qualificazioni. Da oggi si gioca per il titolo! : Francesca Frasca ed Alessandro Carucci superano le qualificazioni, novità di quest’anno, e saranno protagonisti da oggi del tabellone principale della ventesima edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche, di fronte ad un folto pubblico che ha riempito la IPLEX Arena oggi, sabato, si inizia a giocare alle ore 9,00 con la prima gara del tabellone femminile in cui ...

Beach volley - King e Queen of the Beach 2019 - Civitanova. Oggi le qualificazioni - da domani si incoronano re e regina della sabbia : Scatta ufficialmente questa mattina la XX edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Alla IPLEX Beach arena va in scena una novitàò gustosa per il torneo organizzato come da tradizione da Fulvio Taffoni e dal suo staff instancabile che quest’anno ha riportato per primo in Italia dopo sei anni di assenza, il Worlòd Tour con il torneo femminile di Alba ...

Charli XCX : guarda il video del nuovo singolo "Gone" con Christine and the Queens

Queen - John Deacon ricorda Another one bites the dust : 'È una frase da cowboy' : Ci sono canzoni dei Queen che si ricordano sempre per la loro ritmica: tra queste c'è sicuramente Another one bites the dust, con il basso martellante di John Deacon che resta il tratto dominante del brano. In una recente intervista radiofonica, proprio il bassista dei Queen ha raccontato alcune curiosità legate a questa canzone, incluso il lavoro di registrazione che l'ha resa così come noi la ascoltiamo oggi. L'intervista John Deacon, storico ...

A Marina di Modica "Queen At The Opera" : Dopo il debutto in Sicilia al Teatro Greco di Tindari, arriverà il 13 agosto all’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, Queen At The Opera

The Queens of Pop - su Rai 5 da martedì 2 luglio alle 23 : Britney Spears è la protagonista della prima puntata di The Queens of Pop, il programma di Rai 5 dedicato alle cantanti più influenti dagli anni Settanta ai Duemila