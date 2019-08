Open Arms | la Procura di Agrigento apre un fascicolo per sequestro di persona

Migranti : inchiesta per sequestro persona Open Arms è contro ignoti : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – L’inchiesta per sequestro di persona aperta nel pomeriggio dalla Procura di Agrigento sul caso Open Arms, come si apprende, è a carico di ignoti. E’ un atto dovuto dopo i due esposti presentati oggi dai legali della nave della Ong spagnola e dai giuristi democratici. I legali hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti di ufficio.L'articolo ...

Migranti : Open Arms - Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, in seguito ai due esposti presentati oggi dai legali di Open Arms e dai giuristi democratici, ha aperto una inchiesta per sequestro di persona. Secondo l’ipotesi dei magistrati che coordinano l’inchiesta, guidati da Luigi Patronaggio, il reato sarebbe il sequestro degli oltre 130 Migranti a bordo da 15 giorni. L'articolo Migranti: ...

Il medico smonta Open Arms : "Tutti i migranti stavano bene" : Giovanni Giacalone Il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa: "C'è qualcosa che non funziona". Ma perché sono stati fatti scendere? I tredici immigrati sbarcati dalla Open Arms non hanno alcuna malattia, a parte uno di loro che aveva un'otite; è quanto emerge dal resoconto fatto dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico ha infatti dichiarato all'Ansa: "C'è qualcosa che non funziona, perché ...

Open Arms - i medici sulla nave : “I migranti fanno i bisogni dove mangiano e non possono lavarsi” : Le condizioni a bordo peggiorano di ora in ora. I medici del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta hanno stilato una relazione sullo stato di salute dei migranti: "Sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano. Rileviamo condizioni di salute mentale precarie".Continua a leggere

Open Arms : "A bordo situazione drammatica e ingestibile - serve sbarco immediato" : A bordo della Open Arms la situazione "è drammatica" e "ingestibile" tale da mettere "in pericolo imminente" la vita delle persone a bordo. A denunciarlo sono la Ong catalana ed Emergency, sottolineando che le condizioni "di salute psicofisica dei migranti si sono ulteriormente aggravate

Migranti : Open Arms ed Emergency - 'minacce di suicidio a bordo - agire subito' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Da 15 giorni la nave Open Arms è in mare con 134 persone a bordo. La situazione sulla nave è drammatica: da 15 giorni donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell'incertezza di quello che succederà. Sono persone che hanno vissuto l'or

Open Arms - 6 Paesi dell'Ue pronti ad accogliere i migranti : La Commissione Ue ha confermato che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna disponibili ad accogliere i 147 migranti

Open Arms - Michela Murgia corre in difesa della Littizzetto : " Salvini è disumano e codardo" : Michela Murgia si mobilita in difesa di Luciana Littizzetto, che nel suo video per la campagna 'Siamo tutti Open Arms' aveva attaccato Matteo Salvini. "Quello che sta facendo Salvini alle persone sulla Open Arms è una crudeltà senza giustificazione. Littizzetto ha avuto il coraggio di dirglielo e lu

Sassoli all'Italia : "urgenza umanitaria" su Open Arms. Sbarco subito" : Per lo Sbarco immediato di Open Arms si muove anche David Sassoli, che è in contatto con la nave che staziona al largo di Lampedusa. Il presidente dell’Europarlamento chiede all’Italia di consentire lo Sbarco immediato della nave della ong spagnola, con circa 140 migranti a bordo da 15 giorni perché c’è “un’urgenza umanitaria a bordo della nave”.“Oggi la mia segreteria è ...

Migranti : caso Open Arms - presentati due esposti alla Procura di Agrigento : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Due nuovi esposti sul caso Open Arms sono stati presentati oggi alla Procura di Agrigento. Il primo è stato presentato questa mattina dai giuristi democratici in cui viene contestata la condotta del Prefetto di Agrigento Dario Caputo. In particolare i giuristi parlano

Ue : la situazione della Open Arms è insostenibile - serve lo sbarco dei migranti : Intanto l’Associazione giuristi democratici presenta un esposto contro il prefetto di Agrigento: “Non rispettata l’ordinanza del Tar del Lazio”