Napoli | se Mauro Icardi non arriva c' è già il piano B | un bomberone di peso

Mauro Icardi - la Roma e il Napoli se lo contendono : intanto Wanda Nara prende accordi : Mauro Icardi alle prese con il Napoli e la Roma, entrambe infatti sono intenzionate ad averlo e il pressing di Ancelotti e Fonseca non manca. Sia i giallorossi sia gli azzurri hanno però accordi con Wanda Nara, la moglie-agente del calciatore. La corsa al bomber argentino dunque si preannuncia dens

Gazzetta : Il Napoli sogna Lozano - James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi : “Napoli ha un sogno”, scrive la Gazzetta dello Sport, “Lozano, James Rodriguez e Insigne a supporto di Mauro Icardi. Niente male, no?” Più che un sogno un progetto, perché il club di De Laurentiis lavora intensamente da mesi per realizzarlo. Dopo gli inserimenti in difesa e a centrocampo, Ancelotti aspetta di completare il reparto offensivo per rendere il Napoli il gioiello perfetto che ha in mente. Il presidente continua ...

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Inter - il Napoli insiste : per l'attacco vorrebbe Mauro Icardi : Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Calciomercato Napoli News/ Accordo con Mauro Icardi! - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: bozza di Accordo con Mauro Icardi, e per l'attacco spunta il giovane Rafael Leao.

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Inter - il Napoli insiste : nel mirino ci sarebbe Mauro Icardi (RUMORS) : Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente Interessati c'è il Napoli, che già ...

Mauro Icardi e il Napoli sono fatti l'uno per l'altro : Che legame sarebbe quello tra Mauro Icardi da Rosario e Napoli, intesa come squadra, e Napoli la città? Funzionerebbe? Premessa: è probabile che Icardi non vada al Napoli, che la suggestione sia destinata a rimanere tale, i segnali portano lui, Wanda Nara e famiglia verso ovest, verso Torino, Sarri (che lo ha sempre desiderato) e Cristiano Ronaldo (che proverà a farselo andare bene). Eppure quella di Icardi a Napoli è una ...

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Mauro Icardi alla Juve o al Napoli? : Mauro Icardi e Wanda Nara. C’è una coppia che si aggira tra le stanze del calciomercato e gli ingredienti per un’infuocata «summer-story» ci sono tutti. Il calciatore forte e famoso, la moglie biondissima, bella e a caccia di contratti faraonici, un passato fatto di amori, tradimenti e dietrofront, un futuro tutto da decifrare. Attenti a quei due Lei è quasi più famosa di lui, anche se poi vive più di ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...