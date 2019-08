Messina | duplice omicidio per parcheggio | il fermato portato in carcere 2

Messina : duplice omicidio per parcheggio - il fermato portato in carcere : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ Salvatore Russo, 29 anni, originario di Paternò (Catania), l’uomo fermato dai carabinieri per il duplice omicidio avvenuto questa notte a Ucria, nel messinese. L’uomo sarebbe responsabile della morte di Antonino Contiguglia, 62 anni, e del nipote Fabrizio Contiguglia, 27 anni, nonché del tentato omicidio di Salvatore Contiguglia, 43 anni. Russo si trova adesso nel carcere di ...

Messina : duplice omicidio per parcheggio - il fermato portato in carcere (3) : (AdnKronos) – Arrivati a casa di Russo, la lite è subito degenerata e qualcuno – rimane ancora da capire la dinamica esatta – ha estratto una pistola calibro 7,65 con cui il fermato ha sparato uccidendo Antonino Contiguglia e il nipote Fabrizio. Il terzo nipote, Salvatore, è invece rimasto solo ferito ed è ricoverato presso l’ospedale di Messina. Ulteriori dettagli saranno forniti dal procuratore capo di Patti ...

