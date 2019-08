Le nuove Smart Actions di TP-Link rendono davvero smart il sistema Kasa

nuove offerte Amazon dal 12 agosto : più sconti per Huawei P30 Lite - P Smart e OnePlus 6T : La nuova settimana di metà agosto si apre con offerte Amazon Nuove di zecca. I protagonisti degli sconti sono sempre gli stessi (già in vetrina nel corso delle settimane precedenti) ma il risparmio garantito è, ancora una volta, più importante. Le promozioni in partenza questo lunedì 12 agosto riguardano dunque il Huawei P30 Lite, il P Smart 2019 e di nuovo la vecchia serie OnePlus 6T. Solo due giorni fa, all'interno di un approfondimento ...

Tra le varie feature dei nuovi smartwatch di Fossil ci sono anche le soluzioni studiate per consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sulla batteria

La ColorOS di OPPO si aggiornerà presto con due nuove funzioni che andranno a migliorare sensibilmente il gaming su smartphone.

A ottobre 2018 LG ha annunciato lo sviluppo di uno smartphone pieghevole e un mese dopo la società ha registrato diversi marchi come LG Flex, Foldi, Duplex e Bendi. L'8 luglio 2019 la società ha nuovamente presentato due importanti applicazioni del marchio in Corea, che sembrano essere correlate al suo smartphone pieghevole.

Quache ora fa TCL Europe ha annunciato tre nuove serie di smart TV dotate di sistema operativo Android TV con Google Assistant integrato.

nuove patch di sicurezza per Huawei P Smart, P20 Lite e Mate 10 Lite, così come per Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J6 (2018).

IKEA ha da poco rinnovato la sua linea di prodotti TRADFRI dedicati alla casa intelligente aggiungendo nuove lampadine smart, pannelli luminosi e altri accessori. I nuovi accessori TRADFRI di IKEA non sono ancora disponibili in tutte le regioni, ma il sito web della società suggerisce che arriveranno nei negozi a partire da fine mese o agosto, probabilmente in concomitanza con le attesissime tende smart.

La nuova versione dell'applicazione SmartThings anticipa nuove cuffie AKG, tra cui un paio di cuffie true wireless, che potrebbero arrivare a breve sul mercato.

Vodafone offre ad alcuni clienti la possibilità di portarsi a casa un nuovo smartphone a rate e senza versare alcun anticipo: scopriamo quali smartphone sono inclusi e a che prezzo.

Grazie all'accordo fra The Tetris Company Inc. e N3TWORK arriverà sui dispositivi mobili Tetris Royale, un gioco maestoso.