Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Arrivato al Chelsea tra qualche rumore e non sempre ben accetto ai tifosi,ha dimostrato il suo valore e conquistato un posto in squadra con l’impegno e le giocate. Anchedisputata contro il Liverpool, il centrocampistaha messo la sua firma realizzando il rigore del 2-2.ha spezzato una maledizione lunga 12 anni: l’ultimoinera stato Inzaghi nel. Dal, nessunera più riuscito a iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori dellaEuropea. Per mancanza di interpreti e perché le nostre rappresentanti il trofeo l’hanno conteso solo una volta (Inter–Atletico Madrid 0-2, 2010).è andato freddamente adal dischetto, timbrando il definitivo 2-2 con cui si è concluso il match al 120′. E, come se non bastasse, si è ripetuto anche...

napolista : #Jorginho è il primo italiano a segno nella #SuperCoppa dal 2007 L’ultimo italiano a segno in Supercoppa era stato… - vitasportivait : ? #UEFASuperCup I La Curiosità ?? La rete del 2-2 messa a segno da #Jorginho ???? nella Supercoppa di ieri è stato il… -