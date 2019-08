Giulia De Lellis festeggia i 30 anni di Andrea Iannone | «Al mio amore»

Giulia De Lellis prepara la festa di compleanno a Iannone : 'Che il vento ti porti in alto' : Giulia De Lellis vive la sua storia d'amore con il motociclista italiano Andrea Iannone in maniera sempre più travolgente. Il fidanzato ha recentemente compiuto trent'anni. Per l'occasione, Giulia ha allestito una festa di compleanno per Andrea. La ragazza si è dimostrata un'ottima organizzatrice di eventi, oltre ad essere già influencer e modella di professione. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva preparato anche una festa alla nipotina ...

Giulia De Lellis - festa a tema per i 30 anni di Iannone : 'Che il vento ti porti in alto' : Con qualche giorno di ritardo a causa degli impegni di lavoro di lui, Giulia De Lellis ha potuto finalmente festeggiare il suo Andrea Iannone. Ieri sera, in una bellissima location di campagna, è 'andata in scena' la festa per i 30 anni del pilota Aprilia. L'influencer, che ha organizzato il tutto con tanto di gadget col logo "maniac", ha voluto anche omaggiare il fidanzato con una bellissima frase tratta dal film "Blow". Giulia innamorata di ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis - festa di lusso in Puglia per i 30 anni del pilota : La coppia è volata in Puglia per festeggiare il trentesimo del campione di motociclismo tra gadgets a tema, fiori, cena tipica e un messaggio speciale dell'influencer romana per il suo compagno. C'era da aspettarselo. Dietro al paio di boxer regalati da Giulia De Lellis al suo Andrea nel giorno del suo compleanno c'era di più. Per i 30 anni del pilota di motociclismo, Giulia De Lellis ha organizzato una lussuosa festa in Puglia con ...

Giulia De Lellis organizza una festa hollywoodiana per la nipote. E il web insorge : Vergognatevi : La web influencer ha festeggiato la nipote Matilde, che ha compiuto 2 anni. Ma in rete quella festa di compleanno non è piaciuta più di tanto. L'ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne è di nuovo al centro del gossip. Questa volta a far parlare di Giulia De Lellis è un post pubblicato proprio dall'ex volto del dating-show di Maria De Filippi, che la immortala mentre è insieme alla sorella Veronica e alla nipote ...

Giulia De Lellis rivela : “Ecco come è nata la copertina del mio libro” : Giulia De Lellis rivela com’è nata la copertina del libro Le corna stanno bene su tutto La notizia dell’anno è che a Settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto’. La famosissima influencer italiana è davvero raggiante per essere riuscita a raggiungere questo importante obiettivo e di […] L'articolo Giulia De Lellis rivela: “Ecco come è nata la copertina del mio ...

Mario Serpa prende in giro Giulia De Lellis : tra le 'cose orrende' mette il suo libro : La querelle nata tra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e la redazione sta regalando ogni giorno nuovi spunti di discussione: nella giornata di ieri, ad esempio, Teresa Cilia ha promesso che farà grandi rivelazioni su Raffaella Mennoia, mentre Mario Serpa ha risposto in modo piccato a chi gli sta dando contro da giorni. Dopo aver visto i video nei quali Giulia De Lellis ha difeso l'amica autrice, l'ex opinionista del Trono Classico ha ...

Giulia De Lellis - «ogni giorno più innamorata» di Andrea Iannone : Giulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e IannoneGiulia De Lellis e Andrea Iannone stanno insieme solo da un paio di mesi ma sembrano più innamorati che mai. Almeno a giudicare dalle dediche via social di lei. Il mese scorso, pubblicando una loro foto, nella didascalia l’ex concorrente del Gf Vip (e prima ancora ex corteggiatrice di Uomini e donne) aveva citato lo ...

Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia : “È straordinaria - UeD ci ha regalato un futuro” : Giulia De Lellis è intervienura su Instagram per difendere l'autrice Raffaella Mennoia dopo le accuse dell'ex tronista Teresa Cilia. “Quel programma ha regalato un futuro diverso a tanti ragazzi, Raffy è straordinaria” dice l’influencer. Intanto, l’autrice di Uomini e Donne sembrerebbe avere smesso di rispondere.Continua a leggere

Giulia De Lellis : "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) : Anche Giulia De Lellis, che ha (e sta ancora) collaborando con il gruppo di Maria De Filippi per alcune trasmissioni, ha voluto far conoscere, ai propri followers, il proprio punto di vista sulla lotta social tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia:prosegui la letturaGiulia De Lellis: "Uomini e Donne? Programma che mi ha cambiato la vita. Raffaella Mennoia straordinaria" (video) pubblicato su Gossipblog.it 09 agosto 2019 21:16.