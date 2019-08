Gigi Marzullo operato d’urgenza all’ospedale di Avellino

Gigi Marzullo operato d'urgenza in codice rosso : 'Al Sud la sanità funziona' : Gigi Marzullo è stato urgentemente ricoverato in codice rosso e operato all'ospedale Moscati. Il giornalista italiano ha provato un improvviso malore mentre si trovava in casa sua ad Avellino, quando stava allestendo gli ultimi preparativi per la tradizionale festa del Ferragosto. Giunto nel nosocomio della città, allo storico conduttore televisivo è stata diagnosticata una doppia ernia addominale irriducibile, pertanto i medici hanno proceduto ...

Io e te - Gigi Marzullo e l'ormone impazzito : "Belle donne? Mio diritto farlo" - confessione a Pierluigi Diaco : Gigi Marzullo, intervistatore cult della televisione, si concede poco quando le interviste le deve "subire". Per Pierluigi Diaco ha fatto una eccezione così è apparso a Io e te, su Raiuno. E ha regalato perle divine. Gigi è sposato con Antonella, portata all'altare dopo 20 anni di relazione. "Per me

Gigi Marzullo a Io e te : 'Don Giovanni? Diciamo che sono uno che ama le donne' : Oggi, giovedì 18 luglio, Gigi Marzullo è stato ospite a Io e te, trasmissione di Rai 1 condotta da Pierluigi Diaco. Il conduttore notturno ha ripercorso le tappe più rilevanti della sua vita privata e lavorativa. Una vita in cui Marzullo non si è fatto mancare niente, per prima cosa le donne, che sono sempre state il suo centro: dalla madre Angela che è venuta a mancare da poco, e che gli ha insegnato i grandi valori, alla moglie Antonella De ...