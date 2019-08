E se Salvini fosse affetto dalla ‘sindrome di Craxi’?

Come se nulla fosse successo Matteo Salvini vuole tornare con Luigi Di Maio : E’ questo il futuro leader del centrodestra? Alleato con i grillini! Prima dice di volere staccare la spina al Governo,

Governo - Giorgetti (Lega) : “Tempi della crisi? Ha deciso Salvini da solo. Sarebbe stato più facile andare al voto se si fosse aperta prima” : “Sono le decisioni di un capo, e un capo sempre decide lui da solo e alla fine sono responsabilità personali”. Risponde così Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e soprattutto numero due della Lega, alla domanda sui tempi della crisi decisi da Salvini. Sarebbe stato più facile andare a votare se la crisi di Governo si fosse fatta prima? “Sì secondo me sì” ammette Giorgetti, al termine della ...

E se quella di Salvini fosse una sconfitta calcolata? : Politico troppo accorto Matteo Salvini per non aver messo nel conto che i numeri non erano dalla sua parte e che l’assemblea del Senato avrebbe potuto bocciare, come è effettivamente poi avvenuto, la sua richiesta di accelerare i tempi della crisi. Perché allora ci ha provato? Solo per andare a votare qualche settimana prima di quando sarà, se sarà? Credo di no. Credo che si sia trattato di una mossa calcolata, ...

Fondi russi - Salvini : “Savoini a Mosca? Non l’ho portato io. Non so perché ci fosse” : Chi ha invitato Savoini a Mosca nei giorni delle due visite di Salvini nel 2018? Cosa ci faceva al tavolo dell'incontro tra il ministro dell'Interno e il suo omologo russo nel luglio scorso? E perché era presente anche al ricevimento tenuto dal governo a Roma in onore del presidente russo Putin? Dopo la diffusione degli audio di Buzzfeed sulla trattativa per il finanziamento dalla russia alla Lega, crescono i dubbi sul ruolo dell'ex portavoce ...

Fondi russi alla Lega - Salvini : «Savoini? Non l’ho invitato io in Russia - non so perché fosse lì» : Il ministro dell’Interno si difende e attacca il responsabile dell'associazione Lombardia-russia: «Questa inchiesta è ridicola. Posso produrre tutti i documenti relativi ai passeggeri che hanno viaggiato con me. Chiedete a Savoini cosa facesse lì»

J-Ax si schiera con Carola Rackete - il duro attacco a Salvini : “I nazisti rispettavano le leggi… non significa che fossero giuste” : Il rapper J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sea Watch, il gip libera Carola Rackete: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” L'articolo J-Ax si schiera con Carola Rackete, ...