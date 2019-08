Malore in mare | uomo di 63 anni morto a Trani

Morto Fabrizio Saccomanni - colto da un Malore mentre era al mare : Fabrizio Saccomanni banchiere, economista e politico italiano, si è spento ieri 8 agosto all'età di 76 anni. Il presidente dell'Unicredit si trovava sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura (Sardegna), quando è stato colpito da un malore. Saccomanni si è sentito poco bene accanto al mare, nei pressi dell'albergo in cui stava soggiornando per le sue vacanze. Il personale medico del 118 è subito accorso sul posto, ma al suo ...

Messina - Malore dopo il tuffo in mare : Andrea muore a 17 anni in spiaggia davanti ai bagnanti : Un ragazzo di 17 anni di Paternò, Andrea Mudo, è morto sulla spiaggia di Tonnarella di Furnari, in provincia di Messina, dopo essersi tuffato con i suoi amici ed aver avvertito un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo, ne è stato dichiarato il decesso quando è arrivato all'ospedale di Patti. Stando alle prime informazioni disponibili, la giovane vittima era di Paternò, in provincia di Catania, frequentava gli scout e si trovava con un ...

Manduria - 80enne si tuffa in mare a San Pietro in Bevagna : ha un Malore e muore : Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata di sabato scorso a Torre Borraco, una spiaggia che si trova a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, nel tarantino. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di circa 80 anni, Nicola Polito, è deceduto mentre faceva un bagno nelle acque cristalline delle località marittima anticipata prima. La vittima viveva ormai da molti anni a Roma, dove si era rifatto una nuova vita. ...

Pisa - Malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".

Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da Malore in mare in Sardegna : Filippo Magnini ha salvato un uomo colto da malore in mare in Sardegna È accaduto a Cala Sinzias, in provincia di Cagliari. Il nuotatore di Pesaro, che si trovava in spiaggia con la fidanzata Giorgia Palmas, è intervenuto tenendo a galla il turista che stava rischiando di affogare: “Ho fatto solo quello che ...

Lisa Martinek morta all’Elba : l’attrice tedesca ha avuto Malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. Martinek, come ha precisato l’avvocato della famiglia, Christian Schertz al «Berliner Kourier», è morta venerdì scorso.\\ Nel pomeriggio della stessa giornata l’attrice si trovava a Marciana Marina e si ...

