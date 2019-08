Contra Anniversary Collection - recensione

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 15 agosto 2019)è un tuffo nel passato, all'epoca degli 8 e 16 bit, quando dominavano gli sparatutto "corri e spara" arcade in 2D. Un concentrato di pixel, azione e calcoli al millimetro per evitare il game over. Si tratta della terza collezione di titoli del passato made in Konami, dopo la Arcade Classicse Castlevania. Disponibile in digitale per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro, comprende diversi giochi selezionati del franchise, che in realtà diventano molti di più se si tengono in considerazione le varianti comprese per i vari mercati ed edizioni differenti. Leggi altro...

