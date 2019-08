Borderlands 3 utilizzerà la tecnologia anti-tamper Denuvo

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 15 agosto 2019) La pagina ufficiale di Epic Games Store dedicata a3 è stata aggiornata, rivelando che il giocolamanomissione. Una notizia che probabilmente non farà piacere ad alcuni fan in attesa del titolo.3 è un gioco che in molti aspettano. Tuttavia, sembra che 2K Games stia facendo tutto il possibile per scoraggiare i suoi fan su PC. Il gioco sarà inizialmente esclusivo di Epic Games Store eanche un DRM che la maggior parte dei giocatori PC odia.Dato che si tratta di3, sarà interessante vedere come reagirà la community di cracking. Mentre alcuni hanno affermato di essere in grado di craccare l'ultima versione di, ci sono ancora molti giochi non violati.Leggi altro...

