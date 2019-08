Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Lo ? E’ normale, gli esponenti del M5s, come anche Toninelli, adesso cominciano a cambiare idea, del resto la situazione politica è mutata. Ma fino a quando il pallino ce l’hacambia poco, speriamo che presto possa andare a casa”. Così all’Adnkronos l’europarlamentare del Pd Pietro, che per 27 anni è stato responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcano .Il medico negli anni di servizio sull’isola ha curato 350mila persone. E adesso che la Open Arms è arrivata davanti alle coste di Lampedusa dice: ‘La procura ha aperto un fascicolo per abuso d’ufficio, ma io spero che si arrivi presto a configurare il reato didi persona:lasci in pace gli italiani, i migranti, l’Europa”.Da parte mia, aggiunge, ‘ho già chiesto la riforma ...

News24Italy : #Bartolo: 'Indagare Salvini per sequestro di persona' -