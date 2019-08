Antognoni | “Comisso sa emozionarsi Mi ricorda Vittorio Cecchi Gori”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) La Stampa intervista Giancarlo, club manager della Fiorentina, arrivato nel club quando aveva 18 anni. Rui Costa lo scoprì lui: “E’ stato il mio fiore all’occhiello. Il rimpianto è Thuram: eravamo d’accordo col Monaco ma dopo la stretta di mano non firmammo il contratto. Il giorno dopo non ce l’hanno più ceduto”. I Della Valle per anni non lo vollero nella dirigenza: “Nessuno è obbligato a fare certe scelte. Accettai con rammarico. Rimasi senza lavoro finché non entrai in Figc grazie a Innocenzo Mazzini. Ho sempre pensato comunque a tornare nella Fiorentina e nel 2016 mentre ero in vacanza a Gallipoli arrivò la chiamata giusta di Della Valle. Come presidente, Andrea c’è sempre stato, ha fatto avvertire la sua presenza anche se la gente pensava il contrario. Forse è mancato un rapporto più diretto e profondo con la città ma dalla C2 si è arrivati in Champions. ...

