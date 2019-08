Vuelta a España 2019 | settima tappa | Onda-Mas de la Costa L’Alto Mas de la Costa farà

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 - sesta tappa : Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. Arrivo per scattisti - possibile qualche distacco tra i big : Prosegue il nostro cammino di presentazione delle varie tappe della Vuelta a España 2019: siamo giunti alla sesta, da Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. 198,9 chilometri molto insidiosi: difficile che ci siano grandi distacchi tra i big, ma potrebbe arrivare qualche attacco. In ogni caso a giocarsi il successo saranno corridori resistenti. Percorso Subito due GPM in partenza a rendere il tutto molto più insidioso. La prima salita di giornata, ...

Vuelta a España 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E c’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei grandi favoriti della Vuelta a España. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre squadre. ...

Vuelta a Espana 2019 - la Jumbo-Visma con il doppio capitano Roglic-Kruijswijk. E c’è una cronometro a squadre per fare la differenza : Primoz Roglic è senza ombra di dubbio uno dei gradi favoriti della Vuelta a España 2019. Il ciclista della Jumbo-Visma potrà contare anche sul lavoro di Steven Kruijswijk. Quest’ultimo potrebbe assumere i gradi di capitano nel caso in cui lo sloveno dovesse avere un qualche problema. In qualsiasi caso la Jumbo-Visma potrà contare su due corridori di altissimo profilo. Questo potrebbe condizionare anche lo sviluppo tattico delle altre ...

Vuelta a España 2019 - quinta tappa : L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre. Primo arrivo in salita durissimo sull’inedito Alto de Javalambre - ultimi 7 km di fuoco : La quinta tappa della Vuelta a España 2019, che si svolgerà mercoledì 28 agosto, vedrà i corridori affrontare il Primo arrivo in salita di questa 74ma edizione. Il gruppo dovrà infatti percorrere 170,7 km con partenza da L’Eliana e arrivo all’Observatorio Astrofísico de Javalambre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione. La strada tende a salire fin dalla partenza e dopo 25 km inizierà il GPM di seconda ...

Vuelta a España 2019 : le stelle della manifestazione. Che trio per la Movistar - una coppia per la Jumbo Visma - Gaviria per le volate : Tutto pronto per la terza ed ultima grande corsa a tappe stagionale. Ci siamo per il via della Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 frazioni per un totale di 3290,7 km. Sarà grande spettacolo in chiave classifica generale, con le molte salite che dovranno affrontare i ciclisti: andiamo a ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 in tv : su che canale vederla. La programmazione giornaliera su Eurosport : La Vuelta a España 2019 prenderà il via sabato 24 agosto con una cronometro a squadre a Torrevieja e si concluderà domenica 15 settembre con la classica passerella finale a Madrid. In questa 74ma edizione i corridori dovranno affrontare complessivamente 3290,7 km, divisi in 21 tappe. Una corsa che si preannuncia particolarmente dura e combattuta, visto il percorso impegnativo e ricco di salite, con ben nove tappe di montagna da superare per ...

Vuelta a España 2019 : le date di inizio e fine - tappa per tappa. Il programma e gli orari : La Vuelta a España 2019 si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Si avvicina quindi il via del terzo Grande Giro della stagione, che offrirà spettacolo attraverso 21 tappe. Questa 74ma edizione si aprirà con una cronometro a squadre sulle strade di Torrevieja e i corridori dovranno percorrere complessivamente 3290,7 km per arrivare a Madrid, dove verrà decretato il vincitore della maglia rossa. Gli organizzatori hanno costruito un ...

Vuelta a Espana 2019 - quarta tappa : Cullera-El Puig. Nuovo appuntamento per le ruote veloci : Ancora una volata in programma nella quarta tappa della Vuelta a España 2019 da Cullera a El Puig. Sarà una frazione praticamente senza difficoltà altimetriche, fatta eccezione per il GPM di terza categoria del Puerto de Oronel. Sarà molto verosimilmente la terza occasione per le ruote veloci. Percorso Come detto in precedenza, la Cullera-El Puig non presenta particolari difficoltà altimetriche. Nei 175,5 km i corridori dovranno affrontare solo ...

Vuelta a España 2019 - terza tappa : Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante. Prima occasione per i velocisti : terza tappa per la Vuelta a España 2019: dopo una cronometro ed una frazione insidiosa arriva finalmente la Prima opportunità per le ruote veloci di mettersi in mostra in terra iberica. 188 i chilometri in programma: da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso ed altimetria. Percorso Poco da segnalare nella Prima parte di gara: lungo tratto pianeggiante, anche se si partirà a 680 metri di altitudine e ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru l’unica punta italiana per la classifica con l’assenza di Domenico Pozzovivo : Un colpo di sfortuna incredibile, davvero immeritato: in piena preparazione Domenico Pozzovivo è stato investito da un’automobile, riportando fratture alla gamba e al braccio. Il lucano, pronto a partire verso la terra iberica, dove sarebbe stato il capitano della Bahrain-Merida in ottica Vuelta a España 2019, è stato costretto a rinunciare per cause di forza maggiore. Resta solo una speranza dunque all’Italia in chiave classifica ...

Vuelta a Espana 2019 - seconda tappa : Benidorm-Calpe. Frazione mossa - per attaccanti. Volata difficile : La seconda tappa della Vuelta a España 2019 si preannuncia molto spettacolare. Il percorso da Benidorm a Calpe (199,6 km) avrà diverse chiavi di lettura. Il terreno è quello adatto a un attacco da lontano, visto che dovranno essere affrontati tre GPM e una serie di mangia e bevi, che renderanno difficile tenere sotto controllo la corsa. Percorso Dopo solo 17 km i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, il Puerto de Confrides, di ...

Vuelta a España 2019 : i favoriti a confronto. Salita - discesa - cronometro - senso tattico - doti di recupero : chi è il migliore? : Tutto pronto per il terzo grande giro stagionale: dopo Giro d’Italia e Tour de France spazio alla Vuelta a España che entrerà in scena a fine agosto fino a metà settembre. In tanti a caccia del trionfo in terra iberica, abbiamo individuato cinque possibili favoriti: andiamo a metterli a confronto secondo le loro qualità principali. Chi la spunterà? (Almeno sulla carta). Vuelta a España 2019: i favoriti a confronto Miguel Angel ...