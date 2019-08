Torino | donna caricata con forza su furgone | video choc Tentato sequestro per debito

Donna sequestrata in centro a Torino : i rapitori volevano vendicarsi dopo una truffa : La polizia ha liberato la Donna poco dopo il sequestro, avvenuto in piazza San Carlo a Torino. Gli agenti hanno inseguito e...

Torino - primo caso di contagio umano del virus della febbre del Nilo : colpita una donna : A Torino una donna di 62 anni è stata ricoverata in seguito alla diagnosi di febbre del Nilo: si tratta del primo contagio umano di quest'anno. La paziente, residente a Poirino, non sarebbe tuttavia in gravi condizioni: ha contratto il virus West Nile in una forma più lieve, quella febbrile, e non neurologica, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Continua a leggere

Maltempo : nubifragio con grandine a Torino - una donna ferita da un albero caduto. FOTO : Maltempo: nubifragio con grandine a Torino, una donna ferita da un albero caduto. FOTO Pioggia e forte vento si sono abbattuti sul capoluogo piemontese, causando allagamenti e disagi. Diversi rami sono caduti in città e sulla Tangenziale Nord. Problemi anche nella provincia e all'aeroporto: alcuni voli dirottati su Genova e Milano ...

Maltempo : nubifragio su Torino - ferita una donna per la caduta albero : Maltempo: nubifragio su Torino, ferita una donna per la caduta albero Un violento nubifragio si è abbattuto venerdì sera su Torino e una donna è rimasta ferita a causa della caduta di alberi sulla Tangenzaile Nord. Per gli allagamenti sono stati chiusi i caselli di accesso di Settimo Torinese e Falchera Parole ...

Sequestra una donna per giorni : paura a Torino : Dopo l'incontro a sfondo sessuale fissato su un sito di incontri, la 28enne è stata Sequestrata dall'uomo per quasi una settimana. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri, che dopo la denuncia di scomparsa sono riusciti a rintracciarla ed a liberarla Federico Garau ? Luoghi: Torino

Mercato Juventus - Donnarumma a Torino e Szczesny via? Le ultimissime : Mercato Juventus – Come anticipato da CalcioMercato.it, il futuro di Donnarumma può essere in bianconero e, quello di Szczesny, a Parigi con il PSG. Con l’arrivo di Buffon, il classe 1999 avrebbe un maestro pronto ad iniziarlo all’interno dell’ambiente juventino. Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il valzer degli estremi difensori potrebbe però coinvolgere anche Mattia Perin, in […] More

A5 - auto precipita da cavalcavia Torino-Aosta/ Morta una donna - ferita una disabile : Torino-Aosta, tragedia sulla autostrada A5: un'auto è precipitata dalla cavalcavia dopo aver sbandato, Morta una donna e ferita grave la passeggera disabile