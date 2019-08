Saranno i pc di Diabolik a svelare le ragioni dell' omicidio dell' ultrà?

Fonte : agi

(Di mercoledì 14 agosto 2019)analizzati dagli inquirenti i due computer acquisiti nei giorni scorsi a casa di Fabrizio Piscitelli, capoa Lazio noto comeassassinato la scorsa settimana con un colpo di pistola, in cerca di elementi che possano aiutare i pm a ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto. Gli inquirenti, coordinati dalla Dda di Roma, hanno ascoltato più volte l'autista cubano che da una decina di giorni accompagnava Piscitelli. L'uomo, al momento, non era in macchina ma seduto su una panchina al parco degli Acquedotti al fiancoa vittima. Dalle sue deposizioni finora non sembrano essere arrivati elementi di rilievo utili ad individuare la persona con cuiaveva un appuntamento. Gli investigatori continuano ad indagare a tutto campo senza privilegiare alcuna pista né escluderne nessuna. Un contributo alle indagini potrebbe arrivare ...

