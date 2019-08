Rubare auto con keyless in 60 secondi

Ladri entrano in negozio di auto per Rubare - i proprietari li scoprono e li inseguono per picchiarli - i ladri hanno paura e chiamano la polizia : Una storia assurda ma che è accaduta a Bolzano. Due ladri sono entrati in un negozio che vende automobili perché volevano rubare la benzina dalle auto. Dopo essersi intrufolati e mentre stavano per compiere il furto sono stati sorpresi dai proprietari che hanno iniziato a seguirli armati con delle spranghe. Sulle prime i ladri hanno provato a scappare correndo anche sui tetti ma quando hanno capito che non sarebbero sfuggiti alla violenza ...

Bucava le gomme per deRubare gli automobilisti : Finisce nei guai un 30enne napoletano. Accusato di aver ripulito quattro automobilisti in Irpinia con la tecnica del foramento degli pneumatici. Bucava le gomme e, approfittando della distrazione degli automobilisti intenti a cambiare pneumatico, li derubava. Ma l’ingegnoso escamotage utilizzato in Irpinia da un 30enne della provincia di Napoli è stato scoperto e l’uomo è finito in manette. A incastrarlo sono state le immagini delle ...

Furti hi-tech - bastano 15 secondi per Rubare un'auto : Oggi la tecnologia purtroppo aiuta anche i ladri ed in particolare quelli specializzati in auto. Anche i Furti oggi sono hi-tech

Philadelphia - ucciso dalla folla dopo il tentativo di Rubare auto con tre bimbi a bordo : Il tentativo di rubare una vettura nel parcheggio di un ristorante di Philadelphia (Stati Uniti d'America) è stato fatale per il ladro d'auto 54enne Eric Hood. Il veicolo era infatti stato lasciato parcheggiato con il motore acceso per pochi secondi. Il proprietario e la moglie stavano acquistando cibo da asporto ed avevano lasciato in auto, nei sedili posteriori, i loro tre figlioletti. Il ladro, che probabilmente non si era accorto dei ...