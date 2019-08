Michelle e Fiorello | quell’incontro misterioso | la Hunziker svela la verità

Michelle Hunziker con Fiorello : "Qualcosa bolle in pentola" - il sospetto che manda in estasi i fan : Michelle Hunziker e Fiorello sono apparsi insieme in un divertente video, condiviso sui rispettivi social nella serata di lunedì 29 luglio, nel quale hanno alluso ad una loro fantomatica collaborazione. I due fuoriclasse della televisione italiana hanno così incuriosito i loro numerosissimi fan, e n

Fiorello e Michelle Hunziker - nuovo show insieme? “Qualcosa bolle in pentola” : Fiorello e la misteriosa collaborazione con Michelle Hunziker: in arrivo un programma insieme? Michelle Hunziker e Fiorello hanno pubblicato sui rispettivi profili social un video in cui appaiono insieme e in cui annunciano una misteriosa collaborazione. Nella clip condivisa nella notte di ieri (lunedì 29 luglio), i due amatissimi personaggi della tv nostrana annunciano infatti […] L'articolo Fiorello e Michelle Hunziker, nuovo show ...