M5S | scoperto bluff della LegaNo dialogo con Pd-Renzi Sì al voto

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il Movimento 5 Stelle gongola per aver "smascherato ilLega" sul taglio dei parlamentari. L'annuncio di Matteo Salvini in aula al Senato - spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate - è stato smentito subito dopo dalla conferenza dei capigruppoCamera che ha fissato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento primaseduta di Montecitorio che dovrebbe tagliare definitivamente 345 parlamentari. Segui su affaritaliani.it

