Lisa Marzoli | il retroscena sulla vita privata e su Beppe Convertini

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Lain diretta:parla della figlia e delle vacanze Vacanze “mordi e fuggi” per. La conduttrice de Lain diretta estate è infatti in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, ma non rinuncia però a trascorrere il tempo libero con gli affetti. Il compagno, Francesco Borrelli, la figlia Ginevra e i suoi genitori restano al centro della suaha ammesso che in questo periodo sta facendo la spola tra Roma e Potenza Picena, dove vivono i suoi genitori. Il venerdì, terminata l’ultima puntata settimanale de Lain diretta estate e parte con la famiglia per trascorrere il weekend al mare con la figlia e permetterle di stare a contatto con i nonni. “I nonni sono fondamentali per i bambini”. Sono state queste le parole disu Nuovo tv. La conduttrice di Rai1 ha ammesso però di non staccarsi mai dal ...

lisamarzoli : La giornalista Lisa Marzoli, «La 'mia' vita in diretta per i diritti delle donne» - IOdonna : La giornalista Lisa Marzoli, «La “mia” vita in diretta per i diritti delle donne» #LaVitaInDiretta @vitaindiretta - lorellaridenti : Grazie La vita in diretta Beppe Convertini Lisa Marzoli! Siete magnifici -