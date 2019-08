Entra in un appartamento non ruba nulla ma fa una cosa incredibile

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Durante il periodo natalizio, un uomo di 44 anni, Terry Trent, èto in undi persone a lui sconosciute e ha addobbato la casa con le decorazioni natalizie. Poi si è steso sul divano. I proprietari di casa erano a casa di alcuni vicini e, in un primo momento, è tornato a casa solo il bambino che, alla vista di un sconosciuto steso sul divano, ha iniziato ad urlare e ha chiamato i genitori, che accorsi, hanno chiamato la polizia. La vicenda si è svolta in Ohio . L’uomo è stato denunciato per violazione di domicilio. I proprietari di casa quando si sono resi conto che l’uomo non aveva portato viadall’ma aveva solo addobbato la casa con decorazioni natalizie si sono meravigliati della condotta anomala dell’uomo ma le forze dell’ordine hanno scoperto che l’uomo era sotto l’effetto di sali da bagno che danno allucinazioni e, dunque, l’uomo ...

OKsiena : ENTRA IN APPARTAMENTO MENTRE I PROPRIETARI SONO IN CASA, ARRESTATA LADRA - EPAS_Bitonto : Quando si decide di affittare un appartamento a degli studenti, si entra in una giungla normativa, dove risulta dif… - melodrames : taemin che posta come il tizio con la pizza che entra nell'appartamento in fiamme -