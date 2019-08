Vi bacio tutti tutti tutti | l' ultimo messaggio di Nadia Toffa

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Francesca Galicise n'è andata, ma ha lasciato in eredità il suo sorriso, affidato ai social, speso soprattutto durante il periodo della malattia per dare speranza a chi stava lottando come leise n'è andata in silenzio dopo aver lottato per mesi, molti dei quali davanti alle telecamere per urlare che si può e si deve combattere, sempre. Nei social la iena aveva trovato un rifugio durante la sua battaglia, qui informava i suoi fan e i suoi seguaci sulle sue condizioni di salute e spesso rispondeva, soprattutto agli hater, a chi le augurava la morte. C'è una costante in tutte le foto cheha condiviso sul suo profilo di Instagram ed è il sorriso. Non l'ha mai perso davanti all'obiettivo e con questo gesto voleva dare coraggio anche alle altre persone che stavano combattendo come lei. Il sorriso che compare anche nel suopost di ...

