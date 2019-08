Fonte : direttasicilia

(Di martedì 13 agosto 2019) L’aeroporto diconferma il suo trend positivo, segno tangibile che la Sicilia continua a fare gola aianche per le ferie di Ferragosto. Ladiè infatti al momento tra econ il più alto gradimento tra iitaliani e stranieri e i dati che fornisce la Gesap lo testimoniano. Dal 12 al 19 agosto ddiFalcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di, sarà la giornata top con quasi 30viaggiatori e 202 voli in entrata e uscita. “Luglio e agosto stanno mantenendo ...

DirettaSicilia : (Palermo è la città più amata del Sud, in arrivo oltre 200 mila turisti all'aeroporto) su Diretta Sicilia -… - StefanoPiani : 'Sulla sua strada gelata la croce uncinata lo sa, D'ora in poi troverà Stalingrado in ogni città.' Stormy Six: 'Sta… - RadioVoceVicina : RT @Musumeci_Staff: Stiamo realizzando delle infrastrutture intermodali che si attendevano da decenni e che miglioreranno la qualità della… -