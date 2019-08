MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 | ora vediamo di

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di, il direttore diCorseDall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorgeè chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagioneancora in sella alla Honda come da contratto, per cui scordiamoci il maiorchino a Borgo Panigale per quanto riguarda il″. Si chiudono dunque tante voci che, secondo quanto trapela dal paddock, potrebbero avere infastidito Andrea Dovizioso in questi giorni, tanto da incrinare i rapporti tra i due. “Non penso che questo mancato arrivo possa cambiare qualcosa per Andrea e lo ha già dimostrato con la bella vittoria del Red Bull Ring di domenica. Uno come ...

