Molise | ok a finanziamento per studio sulle malattie nella piana del Venafro Verifiche

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Un piccolo faro acceso sulla valle di cui si parla troppo poco, dove lo sforamento di particelle sottili e ultrasottili è una costante e gli ammalati di tumore sono statisticamente troppi. Siamodi, in, per la quale pochi giorni fa dopo una battaglia durata anni e portata avanti dai cittadini la Regione ha annunciato il, con 60mila euro, di unoepidemiologico. Qui, dove gli occhi sono puntati su alcuni impianti industriali tuttora al centro die indagini. In una lettera inviata di recente dal Ministero della Salute al commissario dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro si parla di “eccessi statisticamente significativi per tutte le cause di morte”. Con queste parole, messe nero su bianco il 24 luglio 2019, il ministero spiega all’Iss che quanto emerso in unopreliminare commissionato al Cnr di Pisa ...

