Massimo D' Alema | zampino rosso sulla crisi | il pranzo riservato | cos' ha suggerito a

RTarchiani : RT @tal_Marco: La cosa divertente in Italia è che Salvini Di Maio Prodi D'Alema @MarcoDamilan Canfora Zagrebelsky @zdizoro Tommaso Montanar… - HBDesp : Bisogna riconoscere che @matteorenzi è l’unico animale politico del #PD. In questo senso ricorda molto Massimo D’Alema. - alindipendente : RT @a_tommasetti: ??EMERGENZA NAZIONALE Si profila un governo del Che Guevara del Vomero, ispirato nientedimeno che dall'ineffabile Massimo… -

(Di martedì 13 agosto 2019)D'ha incontrato Nicola Zingaretti. I due, impegnati in unnella tenuta dell'ex presidente del Consiglio, hanno dato il via a un ipotetico ribaltone. È stato proprio D'a insediare il tarlo al segretario del partito con il nome di Roberto Fico. A lui l'ex premier vorrebbe af

Dalla Rete Google News

Imola Oggi

Condividi. reddit. “Daniele di Mario del Tempo ci racconta lo scoop in edicola domani: Massimo D'Alema avrebbe incontrato Zingaretti in Umbria, a Otricoli, per ...