La Lega esce dal governo  e ritira tutta la squadra |  Conte non potrà ignorarlo Le

La Norvegia ha un problema di traffico ilLegale di pesce : Dura da tempo, e per cercare di rimediare il paese ha raddoppiato le multe per chi trasporta quantità illecite di pesce in altri paesi

Crisi di governo - la Lega presenta una mozione di sfiducia a Conte. Borsa in rosso - cresce lo spread : Salvini ha sciolto le riserve e annunciato l’intenzione di tornare al voto da candidato premier. Di Maio all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Sondaggi - centrodestra unito al 50 - 6%. Lega sale al 36 - M5s cresce dello 0 - 5. In calo Pd e Fi : Il Carroccio sale al 36 per cento nei consensi e, se si votasse domani, la coalizione di centrodestra compatta raggiungerebbe il 50,6%. Il Movimento 5 stelle è stabile al 17, con una leggera crescita rispetto al 26 giugno dello 0,5. In calo il Partito democratico (20,5%) e Forza Italia (7,1%). E’ questo lo scenario dell’istituto Ipsos per il Corriere della sera, realizzato sulla base di un Sondaggio tra il 30 e il 31 luglio 2019. ...

Cresce il malessere nel M5s per la Lega. "Salvini ci logora" : "Salvini ci sta sfiancando, ci sta logorando". Per tutta la giornata nei corridoi del Senato impegnato a discutere e a votare il decreto sicurezza bis, è un coro unanime all'interno del Movimento 5 stelle. Sotto traccio non si nasconde lo scontento. Il pressing del vicepremier della Lega sul decreto sicurezza bis è stato fortissimo, quello sulla Tav è sempre più asfissiante. Sul decreto sicurezza i vertici M5s sono riusciti a limitare in ...

Sondaggi elettorali Swg : ecco perché la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Swg: ecco perché la Lega continua a crescere “Gli elettori premiano la coerenza della Lega, e penalizzano la ‘confusione’ in casa Pd, M5S e Forza Italia che si trovano in una posizione-limbo”. A dirlo è Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg, commentando i dati dell’ultimo Sondaggio elettorale realizzato dal suo istituto il 29 luglio. Il Sondaggio vede la Lega in crescita dello 0,2 al ...

Calciomercato Napoli - il consigliere deLegato dell’Atletico esce allo scoperto su James Rodriguez : “James? Dipende molto dal presidente del Real Madrid. So che piace al nostro allenatore, che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real non vuole che continui, ma ci devono essere molte circostanze affinché ciò sia possibile. Sarebbe molto bello” Sono le parole del consigliere delegato dell’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, intervenuto ai microfoni della ESPN per fare il punto in merito alla ...

Sondaggi politici elettorali : Lega non risente del Russiagate e cresce - Pd sopra al M5S : Sono ore in cui si cerca di capire quale potrebbe essere il destino dell'attuale governo. I dissidi tra Lega e Movimento Cinque Stelle potrebbero aprire scenari di crisi che, a quel punto, porterebbero l'Italia di fronte ad un bivio. Quello che, in realtà, chiamerebbe ad una scelta il Presidente Mattarella. Da una parte ci sarebbe la possibilità di provare a mettere in piedi una nuova maggioranza ed un nuovo governo, dall'altra quella di andare ...

Renzo Arbore : «De Crescenzo - amico di tutta la vita. Da lui ho appreso l’umorismo eLegante» : «La sua casa era un punto di riferimento: lì abbiamo inventato film e trasmissioni tv. È stato un grande divulgatore della cultura napoletana»

Luciano De Crescenzo : il matrimonio - gli amori - il grande Legame con la figlia Paola : L'eclettico artista, scrittore e regista napoletano scomparso il 18 luglio a 90 anni ha avuto una vita privata ricca di emozioni. E di amore, dal breve matrimonio con Gilda alla relazione con Isabella Rossellini. Fortissimo il rapporto con la figlia Paola, che lo ha reso nonno del nipote Michelangelo.Continua a leggere