In Onda | Marco Minniti e la scomoda verità su Pd e M5s | Due sconfitti Potere

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Unamoltoda. L'ex ministro degli Interni, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a Insu La7, avverte il suo partito, il Pd, tentato da un'alleanza con il Movimento 5 Stelle per un governo istituzionale di pochi mesi (come vorrebbe Matteo Renzi) o, peggio,

La7tv : #inonda Le parole di Marco Minniti su l'ipotesi di Governo PD-M5S: 'Stiamo attenti, l'unità tra due sconfitti non p… - La7tv : #inonda Marco Minniti (PD): 'L'opposizione non deve chiudersi in un'opposizione parlamentare, separandosi dal Paese' - La7tv : #inonda Marco Damilano parla del trasformismo citando Bollati -