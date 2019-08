GRID 2 arriva al capolinea e viene rimosso da Steam

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Due anni dopo il suo predecessore, anche per2 èto il momento di ritirarsi, il gioco è stato infattida(stessa cosa per quanto riguarda le versioni digitali per PS3 ed Xbox 360 questa settimana.Andando a curiosare sulla paginadel gioco si apprende che è stato lo stesso publisher a richiederne l'eliminazione dagli store digitali, molto probabilmente a causa della scadenza delle licenze (colonna sonora e vetture) e visto che Codemasters non sembra avere l'intenzione di rinnovarle perun gioco di 6 anni fa... l'unica soluzione è eliminare il gioco. Race Driver:(il capitolo precedente) ha subito la stessa sorte nel 2017.Naturalmente teniamo a precisare che chi ha precedentemente acquistato il gioco potrà ancora scaricarlo in ogni momento.Leggi altro...

