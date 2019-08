Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) La designazione di un arbitro donna per la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea ha destato molto clamore. Come raccontato nelle scorse settimane, mercoledì sera, ad Istanbul, ad arbitrare sarà, arbitro con una carriera di tutto rispetto alle spalle. Proprio della sua designazione ha parlato il vicepresidente dell’, Michele Uva, all’Ansa: “C’è stato molto rumore su questa designazione, ma è una designazione che si basa sua una valutazione tecnica e sulle performance dell’arbitro e non perché ci fosse la volontà di fare qualche cosa di diverso”. Unache non è dettata da motivi di facciata, insomma: “È un segnale che l’vuole dare sulla possibilità che anche un arbitro donna può arbitrare una partita di questo livello se ha le caratteristiche tecniche e psicofisiche”. Uva ha anche aggiunto che “presto ...

napolista : Uefa: Stephanie Frappart scelta per meriti tecnici All’Ansa parla il vicepresidente Uva: “Presto potremmo vedere un… - martinsolayink5 : RT @NAIJA102IBADAN: Na Female Referee Stephanie Frappart go officiate UEFA Super CUP - NAIJA102IBADAN : Na Female Referee Stephanie Frappart go officiate UEFA Super CUP -