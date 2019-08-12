romadailynews : Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12:30: TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA… - AlessioFraumene : RT @LuceverdeRoma: #Roma #traffico - Viale Marco Polo 96 ??possibili difficoltà di circolazione causa perdita di acqua #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08:00 Roma Daily News
CIRCOLAZIONE PIU' CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE ROMANE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO CON CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLE STRADE RomaNE. UNA SERIE DI INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico: LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, NELLA CORSIA CENTRALE, ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO GUARNIERI, LUNGO VIA AURELIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA NICOLO’ V, SULLA VIA CASSIA NUOVA, NEI PRESSI DI VIA GIOVANNI FABBRONI. PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma- TERAMO, TRA L’ALLACCIAMENTO AL GRA E LO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 00 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09 : 30 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09 : 00 : LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA.. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08 : 30 : LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA.. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POCO Traffico ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA FLAMINIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO PIAZZA DELLA ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA. ALLA BAUFALOTTA CHIUSO PER INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI TRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A TORRE MAURA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA DOMENICA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI VIAGGIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. TARDO POMERIGGIO CON POCO Traffico ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. POSSIBILI ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BUFALOTTA PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR SAN GIOVANNI VICINO VIA DELLA BUFALOTTA. PER LA STESSA CAUSA, POSSIBILI DISAGI ANCHE AL QUARTIERE FLAMINIO SU VIA EMANUELE GIANTURCO ALTEZZA VIA DOMENICO ALBERTO. UN TERZO ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL FLAMINIO RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA EMANUELE GIANTURCO DA VIA STANISLAO MANICINI A PIAZZA DELLA MARINA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. AL TUSCOLANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA APPIA NUOVA AL BIVIO CON VIA MARIO MENGHINI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE SENZA PROBLEMATICHE DI RILIEVO. PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO, IN ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 13 : 30 : NESSUN CAMBIAMENTO RISPETTO AL PRECECENTE APPUNTAMENTO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, E Traffico SCARSO SU TUTTA LA RETE STRADALE. DELLA CITTÀ. PROSEGUONO I LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. I LAVORI TERMINERANNO LUNEDÌ 2 SETTEMBRE. TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A ...