Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019)IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CASALE FERRANTI, IN DIREZIONE DEL GRA. POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA FAB BRONI.IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTELNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE. UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO A DOMANI MARTEDÌ 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E ANAGNINA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. RESTA REGOLARE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI. PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON ...

