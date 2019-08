Spread giù | Piazza Affari positivaRimbalzo dopo il venerdì nero

Spread giù - Piazza Affari positivaLe Borse tentano il rimbalzo : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 234 punti, dopo essere salito a 241 punti venerdì, sulla scia dell'apertura della crisi di governo. Segui su Affaritaliani.it

Spread giù - Piazza Affari positivaL'ipotesi di governo 5S-Renzi piace : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 234 punti, dopo essere salito a 241 punti venerdì, sulla scia dell'apertura della crisi di governo. Segui su Affaritaliani.it

Spread tocca 240 - Milano perde il 2 - 3% (ma sale Atlantia). Oggi giudizio di Fitch Iva - senza misure aumento da 51 miliardi : Bot annuali per 6,5 miliardi di euro con tassi in rialzo. Attesa per il verdetto dell’agenzia di rating americana Fitch sull’affidabilità dei titoli pubblici italiani.

Spread Btp-Bund/ Oggi supera i 230 punti base. Attesa per il giudizio di Fitch : Spread Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Spread oltre 240 - Milano perde il 2 - 3% (ma sale Atlantia). Oggi giudizio di Fitch Conti e scadenze : si comincia a settembre : Oggi si annuncia un’altra giornata difficile, con l’asta dei Btp annuali per 6,5 miliardi di euro e, soprattutto, il verdetto dell’agenzia di rating americana Fitch sull’affidabilità dei titoli pubblici italiani.

La crisi di governo spaventa i mercati : Spread oltre 230 (e oggi arriva il giudizio di Fitch) : Lo spread ha aperto questa mattina in rialzo oltre i 230 punti mentre Piazza Affari intorno alle dieci di questa mattina ha...

La crisi 5S-Lega spaventa i mercati Spread oltre 230 e Borsa giù : I mercati prendono subito le misure della crisi di governo in Italia. Dopo aver chiuso ieri sera a 209 punti, in allargamento dai 199 della seduta precedente, stamane lo Spread fra decennali italiani e quelli benchmark tedeschi si sta impennando, secondo quanto dicono i future, a 230 punti base. Al suono della campanella sul secondario, infatti nei primi scambi, il differenziale vola a 232 punti dai 209,5 punti della chiusura di ...

In Europa prevale la cautela. Piazza Affari giù con Spread verso 210 punti : Borse europee prudenti, dopo la chiusura in calo registrata ieri da Wall Street e questa mattina dai mercati asiatici. Gli investitori sposano un atteggiamento cauto in vista dell’importante appuntamento...

La Bce apre alla ripresa del Qe Accelerano le Borse - giù lo Spread : Le Borse europee passano in positivo e Accelerano dopo la Bce. L'Eurotower ha lasciato i tassi fermi, come previsto, ha assicurato che la politica monetaria resterà altamente accomodante a lungo e ha aperto anche alla possibilità di rilanciare il quantitative easing. Londra avanza... Segui su affaritaliani.it

Titoli Stato : Spread ancora giù - apre a 188 punti base : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in ulteriore calo, sotto i 190 punti base raggiunti nella chiusura di ieri. Il differenziale inizia gli scambi sul mercato obbligazionario a 188 punti base: il rendimento del decennale scende all’1,63%. L'articolo Titoli Stato: spread ancora giù, apre a 188 punti base sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte : fiducia mercati - Spread ancora giù : 16.07 "Non si sta rompendo nulla nel governo, nessuna tensione, ma normale dialettica parlamentare". Così il premier Conte sul caso degli emendamenti al Dl Sicurezza. "Lo spread è ai minimi da maggio 2018 e confidiamo scenda ancora", dice all' assemblea Abi. "Abbiamo la fiducia dei mercati. Teniamo i conti in ordine, ma vogliamo farlo con misure che consentano crescita e occupazione". Rapporti con Savoini, indagato per corruzione ...

SPILLO/ Spread giù - la vittoria di Mattarella - e di Conte - sulla Merkel : Il round importante delle nomine Ue può dirsi chiuso, come la procedura d'infrazione contro l'Italia, il cui Spread è sceso sotto i 200 punti base

Niente procedura di infrazione - Spread giù : L?Italia rispetta le regole del Patto di stabilità per il 2019 e quindi evita la procedura per debito eccessivo: nella sua riunione di ieri la commissione europea, modificando il parere...

Niente procedura di infrazione - Spread giù : L?Italia rispetta le regole del Patto di stabilità per il 2019 e quindi evita la procedura per debito eccessivo: nella sua riunione di ieri la commissione europea, modificando il parere...