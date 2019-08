Mercato Ciclismo – Colpo della UAE Emirates | ingaggiato con un biennale Davide Formolo

Ciclismo – Quarto colpo di Mercato della Cofidis : arriva Simone Consonni : Quarto colpo di mercato in casa Cofidis : ingaggiato con un biennale l’ex UAE Emirates Simone Consonni Cofidis scatenata sul mercato ! La formazione francese ha messo a segno il suo Quarto colpo : dopo gli arrivi di Guillaume Martin, Elia Viviani e Fabio Sabatini, l’ultima firma è quella dell’italiano Simone Consonni , che si è legato al team con un biennale. Attualmente in forze alla UAE Emirates, il 24enne corridore ...

Ciclismo Mercato - Matteo Trentin lascia la Mitchelton-Scott : è ufficiale il suo passaggio alla CCC : Il corridore Trentino ha firmato con la formazione polacca, suo nuovo team dopo aver lasciato la Mitchelton-Scott Nuova avventura per Matteo Trentin, il corridore italiano infatti lascia ufficialmente la Mitchelton-Scott per accasarsi alla CCC. Contratto annuale per il ciclista trentenne di Borgo Valsugana, pronto dunque per un altro capitolo della propria carriera. Professionista dall’agosto 2011, nel proprio palmares Trentin conta ...