Maltempo in Val d’Ossola | nubifragio causa una frana a San Domenico | strada chiusa

Maltempo Piemonte : nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, ...

Maltempo Alto Adige : messo in sicurezza il Rio della Costa in Val Senales : Un violento temporale, nello scorso mese di giugno, aveva provocato l’ingrossamento e l’esondazione del Rio della Costa, in Val Senales (Bolzano). Dal corso d’acqua erano fuoriusciti massi di grandi dimensioni e altro materiale, che erano giunti sino ai margini del lago di Vernago. Immediato l’intervento dell’Ufficio sistemazione bacini montani ovest dell’Agenzia per la protezione civile, che nei giorni scorsi ...

Maltempo Lombardia : torrente in piena spazza via ponte in Valcamonica : Una violenta ondata di Maltempo ieri sera ha spazzato via un ponte in Vallecamonica: la piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell’asfalto e sulla pista ciclabile. Duramente colpita la zona tra Ono e Cerveno (Brescia) dove la strada intercomunale è chiusa. La piena del Ble ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio. Sul posto Vigili del fuoco e forze ...

Maltempo - Confagri : Valdichiana in ginocchio - perso il 100% dei raccolti : Una tempesta si è abbattuta sabato scorso sulla Valdichiana distruggendo per intero le colture, proprio all’inizio della stagione dei raccolti: lo rende noto Antonio Tonioni, presidente di Confagricoltura Ortofrutta, che ha tracciato questa mattina un bilancio in occasione della riunione convocata per fare il punto sui danni dell’ondata di Maltempo che sabato scorso ha travolto la Toscana. “La Valdichiana – ha spiegato ...

Maltempo in Toscana - Coldiretti : in Valdelsa vigneti rasi al suolo : Dopo il Maltempo in Valdelsa inizia la conta dei danni: le forti piogge dello scorso fine settimana hanno danneggiato sia il raccolto, che le strutture, con vigneti letteralmente rasi al suolo dal passaggio dell’acqua, spiega in una nota Coldiretti Firenze. “La stima dei danni è al momento impossibile, visto che ci sono vigneti ancora allagati“, precisa Coldiretti Firenze, che con i suoi tecnici sta supportando le aziende per i ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - sott’acqua gli orti di Cavallino Treporti e Chioggia : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Serre e campi allagati dalla pioggia battente che a Cavallino Treporti ieri mattina ha superato i 121 millimetri d’acqua esattamente il doppio di quanto era previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse dall’acqua. Un evento calamitoso che va a sommarsi ad una situazione alquanto anomala che ha messo a dura prova gli agricoltori ...

Maltempo Roma - Visconti (FdI) “Battistini si apre in due - Balduina senza corrente - Primavalle crollano muri” : “Uno scenario da post terremoto, quello a cui si assiste nel territorio del XIV municipio, a via Mattia Battistini l’asfalto si è letteralmente aperto in due, a via Andrea Verga, tra Torrevecchia e Primavalle, è andato giù il muro di contenimento di una palazzina, mentre via Prisciano e Belsito, alla Balduina, sono senza corrente dalle prime ore della notte” Lo afferma in una nota il Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : sgomberato campo scout in Val Daone : Dopo un forte temporale ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori – allontanati in un primo momento – sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo. In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti e’ stato ...

Maltempo - violenti temporali al Nord : bomba d’acqua a Torino - alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in val Rendena [FOTO] : Un violento nubifragio ha colpito Torino nella notte, con pioggia torrenziale, grandine e forte vento. Ha iniziato a piovere poco dopo le 21:00 e in centro città sono caduti 62mm di pioggia, con temperatura crollata in pochi minuti a +19°C. Segnalati allagamenti alla periferia Nord; un albero eècaduto in corso Giulio Cesare su un’auto in sosta. Disagi anche nel basso Canevese, in particolare a Ciriè e a Venaria. Numerose le chiamate ai ...

Maltempo Trentino : temporali e frane nelle valli Rendena e Fassa - 47 pecore uccise da fulmine : I temporali annunciati nel pomeriggio in Trentino hanno causato danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti. Chiusa la statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Alcuni motociclisti in ...

Maltempo : Veneto - colpite le aree dei Passi Pordoi - Valparola e Fedaia : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – Un nubifragio ha colpito l’alto bellunese nel primo pomeriggio di oggi. E, con riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni che hanno colpito le aree del passo Pordoi, attualmente chiuso e che Veneto Strade spera di poter riaprire domani, del passo Valparola e passo Fedaia (già riaperti), il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, attraverso ...