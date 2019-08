Le fiction Rai 2019 2020 | novità e conferme

Velvet Collection su Rai 1 torna la fiction spagnola nel mondo della moda : Velvet Collection su Rai 1 la seconda stagione dal 6 agosto, anticipazioni primo episodio Rai 1 torna a parlare spagnolo: da martedì 6 agosto alle 21:25 arriva la seconda stagione di Velvet Collection, spinoff di Velvet, prodotto da Movistar+. Dopo questa seconda stagione ci sarà soltanto un film conclusivo che chiuderà le vicende e non una terza stagione. Velvet Collection – La Trama della sere Anna Rivera torna in Spagna dopo 5 anni ...

fiction MARIA TERESA su Rai 3 : anticipazioni e trama puntate del 31 luglio e 1° agosto : Fa piacere constatare come il pubblico accolga di buon grado le Fiction storiche che la Rai propone: dopo il successo internazionale de I Medici, arriva su Rai 3 la miniserie in due puntate MARIA TERESA, con due appuntamenti serali per i giorni 31 luglio e 1° agosto 2019. Si tratta di una miniserie storica – in coproduzione tra Slovacchia, Austria e Repubblica Ceca – che percorrerà la nascita, l’ascesa al trono e gli ultimi ...

Rocco Schiavone - Gasparri e la polizia contro la fiction Rai : Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha fatto un’interrogazione parlamentare contro la fiction interpretata da Marco Giallini Rocco Schiavone. E anche la polizia insorge. Italia Celere, l'organizzazione sindacale della polizia di Stato, scrive ai vertici della Rai per protestare contro la f

Rocco Schiavone - la polizia scrive alla Rai contro la fiction : Italia Celere, l'organizzazione sindacale della polizia di Stato, scrive ai vertici della Rai per protestare contro la fiction Rocco Schiavone. "Un prodotto che certamente ha avuto successo ma che ha offerto della polizia una immagine discutibile", scrive il sindacato. "Non solo per l'uso di droghe

Casting per una fiction Rai su Alberto Sordi e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...

Io Ti Cercherò - in corso le riprese della nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassman : Alessandro Gassman e Maya Sansa sono i protagonisti di Io Ti Cercherò nuova fiction di Rai 1 in arrivo prossimamenteRai fiction e Publispei tornano a lavorare insieme in una fiction crime-drama con Alessandro Gassman protagonista nei panni di un tormentato ex poliziotto in cerca della verità. Le riprese di Io Ti Cercherò sono attualmente in corso a Roma.La fiction è stata scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Massimo Bavastro, prodotta ...

Angela - anticipazioni sulla nuova fiction di Rai 1 con Vanessa Incontrada : anticipazioni sulla trama di Angela, una nuova fiction in onda prossimamente su Rai 1 che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno

Casting per una fiction di Palomar per la RAI e il teaser di uno short film : Sono attualmente ancora in corso le selezioni, per la ricerca di comparse, per realizzare una importante serie televisiva prodotta da Palomar per la RAI e diretta da Michele Soavi. Le riprese sono già iniziate e si concluderanno entro la fine del prossimo mese di agosto. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di figure varie per la realizzazione del teaser di presentazione di un cortometraggio da girarsi a Lecce e dintorni. Una fiction Per ...

Calendario fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Il Commissario Montalbano - Un passo dal cielo 5 e La strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: Il Commissario Montalbano, La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica ...

fiction Rai 2019 – 2020 : novità e conferme - tutte le anticipazioni : La nuova stagione tv della Rai sarà nel segno delle grandi Fiction: alla presentazione dei palinsesti (tenutasi nei giorni scorsi) sono state svelate le carte vincenti che, tra titoli-garanzia e novità, vedremo da settembre fino alla prossima estate su Rai 1 e Rai 2. Partiamo subito con i grandi ritorni: dopo il grande successo della prima stagione, torna la serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante L’Amica Geniale, con quattro ...

Lino Guanciale - confessione choc del volto delle fiction Rai : “Io e la mia fidanzata siamo vittime di stalking e bullismo virtuale” : Schivo, riservato ed amatissimo. Lino Guanciale, uno dei volti più amati delle fiction Rai da “La porta rossa” a “L’allieva” passando per “Don Matteo”, ha rivelato di essere vittima di stalking e non solo. Durante una pausa dal set della nuova fiction “Il commissario Ricciardi”, l’attore ha spiegato con un lungo messaggio video su Instagram che con la nuova fidanzata (Antonella Liuzzi, ndr) ha subito diversi attacchi di bullismo virtuale da ...

Storia di Nilde - Anna Foglietta nel ruolo di Nilde Iotti in una fiction per Rai 1 : Anna Foglietta interpreta Nilde Iotti in Storia di Nilde, la fiction di Rai 1 che racconta la Storia della prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati

Palinsesti Rai 2019/2020 : le fiction : Alessio Boni La fiction è e resta il baluardo della Rai, che ha in serbo per i propri telespettatori una stagione 2019/2020 molto ricca. Rai 1 dedicherà al genere ben quattro serate a settimana (domenica, lunedì, martedì e giovedì), Rai 2 spazierà dal crime alla commedia, Rai 3 ospiterà delle docufiction e Rai Play avrà la sua offerta specifica, con titoli che avranno poi anche un passaggio in tv. Ecco dunque tutti i titoli previsti per la nuova ...