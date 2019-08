Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) (foto: getty images) Le opere di Jerome D.saranno disponibiliindigitale. Ad annunciarlo, l’editore di lungo corso di, Little, Brown and Company. L’annuncio arriva nell’anno in cui cade il centenario della nascita (il 1 gennaio 1919 a New York) e a pochi mesi dal decennale della morte. Insaranno quindi disponibili opere come The Catcher in the Rye (conosciuto in italiano come Il giovane Holden) maNine Stories, Franny and Zooey e Raise high the roof beam, carpenters and Seymour: an introduction (Alzate l’architrave, carpentieri e Seymour. Introduzione). Viene meno quindi il blocco digitale sull’opera, in nome di una fruizione quanto più ampia possibile. Come scrive il New York Times, si tratta di “un primo passo di un più ampio rilancio che potrebber riconfigurare la comprensione del mondo die ...

MilanoCitExpo : I libri di Salinger usciranno anche in formato ebook #DipartimentoInnovazioneTecnologia - CarloFelice : Bene, in carta li ho già, presto potrò acquistare i libri di Salinger pubblicati da @Einaudieditore anche in format… - krishnadeltoso : @GasbarroCecilia Romanzo splendido di Salinger. Anni fa fui travolto dal suo 'Il giovane Holden' e comperai subito… -