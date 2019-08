Gruppo PSA - In vista un profondo riassetto delle attività in Cina

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 12 agosto 2019) IlPSA è pronto a varare una profonda riorganizzazionesuein. In particolare, secondo alcuni documenti raccolti dalla Reuters, il costruttore francese e il partner locale Dongfeng Motor avrebbero raggiunto un mese fa un accordo per tagliare migliaia di posti di lavoro e chiudere due dei quattro impianti produttivi gestiti in joint venture.Serve una svolta. Ilrappresenta l'ultimo tentativo per i francesi di rimettere in carreggiataafflitte da perdite e da un costante calo dei volumi nonostante gli ingenti sforzi per aumentare la penetrazione in un mercato un tempo estremamente promettente. Non a caso nel primo semestre le vendite deltransalpino nell'area composta dallae dal Sud-Est asiatico sono calate di oltre il 60%, un deciso crollo rispetto a un mercato comunque in fase di progressivo deterioramento. Per la domanda ...

