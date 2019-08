Estate | 6 italiani su 10 si dedicheranno alla riscoperta del piacere della colazione

Estate : cibo di strada per 7 italiani su 10 - piadina batte kebab : “Quasi sette italiani su dieci (69%) hanno scelto di consumare cibo di strada nell’Estate 2019 con una domanda che concilia la praticità con il costo contenuto e rappresenta una forma di vendita particolarmente apprezzata dai turisti“: è quanto emerge dall’Indagine Coldiretti/Ixè su un fenomeno favorito dal moltiplicarsi di sagre, feste ed iniziative di valorizzazione alimentare nei luoghi di vacanza. “Tra coloro che mangiano ...

Estate : 17 - 6 milioni di italiani in vacanza a luglio : Salgono a 17,6 milioni gli italiani in vacanza a luglio, con più di quattro su dieci (42%) che sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno quindi spaventare dal bollino rosso previsto per l’ultimo weekend del mese. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè, in occasione del primo grande esodo dell’Estate, dalla quale si evidenzia che a motivare la scelta di chi decide di partire comunque nonostante i rischi di ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Estate 2019 - ecco le 8 “tribù” dei viaggiatori italiani : l’avventura in cima alle preferenze - seguita da relax e “vacanze social” : Gli italiani cercano l’avventura, ma anche relax e divertimento sono sul podio dei viaggiatori per l’Estate 2019. ecco le 8 tribù dei viaggiatori, che variano a seconda delle tipologie emotive di ciascun sesso, dividendosi in 4 tipologie genitoriali e 4 tipologie egocentriche identificate dai ricercatori dell’Università Popolare delle Discipline Analogiche, basandosi su 54 anni di studi ed esperimenti del fondatore di queste ...

Estate 2019 - 1 - 3 milioni di italiani in viaggio rispetto al 2018 : Gli italiani tornano a viaggiare confermando il trend positivo per l'Estate 2019. Il 72% (quasi 32 milioni) infatti riuscirà a fare almeno una vacanza

Estate e vacanze : 17 - 6 milioni di italiani in partenza a Luglio : “Scatta il primo vero grande esodo delle vacanze con il mese di Luglio che vedrà in ferie ben 17,6 milioni di italiani, l’86% dei quali ha scelto come meta una località del Belpaese anche per i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano questa Estate la scelta delle vacanze di un italiano su quattro (26%) che hanno scelto di mettersi in viaggio“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti “La vacanza Made in Italy ...

Aumentano gli italiani in vacanza : 32 milioni per l’Estate : Quasi 32 milioni di italiani andranno in vacanza nel periodo estivo secondo un’indagine di Confturismo-Confcommercio. Si tratta di un dato

Ritardi aerei - sarà un'Estate caldissima per i cieli italiani : Quando c'è di mezzo un volo, la puntualità è uno degli aspetti più incisivi. Per questo molte classifiche sull'efficienza delle compagnie aeree partono proprio da questo fattore. Inoltre, sempre...

Horror - gli italiani da non perdere quest'Estate : Per chi pensa che i film Horror siano ormai appannaggio di registi stranieri, quest'estate arrivano in sala almeno due titoli pronti a regalare tanti brividi di paura: da The Nest - Il Nido del regista barese Roberto De Feo, al debutto di un lungometraggio che richiama le atmosfere di tenute infestate di produzioni internazionali a Il Signor Diavolo, inquietante pellicola che riporta il maestro Pupi Avati al genere delle origini. Ecco tutto ...

Ultimo sarà in tour negli stadi italiani nell’Estate 2020 : A pochi giorni dal concerto all'Olimpico di Roma The post Ultimo sarà in tour negli stadi italiani nell’estate 2020 appeared first on News Mtv Italia.