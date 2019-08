Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019) Come ben saprete,Games Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft che vi permette di avere accesso ad una vasta libreria di giochi sempre in aggiornamento, secondo gli ultimi dati milioni di utenti lo stanno utilizzando ed aumentano sempre di più.Senza dubbioGames Pass permette agli utenti di risparmiare molti soldi, tuttavia pare sia conveniente anche agli stessi, in quanto posutilizzarlo come mezzo per pubblicizzare il proprio gioco e farlo così conoscere ad una fetta di pubblico sempre maggiore. Ad esempio il creatore diMike Rose ha affermato che il suo titolo è stato giocato da circa 600.000 utenti e che parte di questo successo è merito diGame Pass:"Suona come una stupidaggine ma è così e devo dire di essere rimasto sorpreso. Essere suGame Pass vuol dire che sei costantemente messo in vetrina da, il tuo gioco è sulla ...

Eurogamer_it : #Descenders: gli sviluppatori affermano che le vendite sono quadruplicate grazie ad Xbox Game Pass -