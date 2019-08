Salvini a Soverato | polizia allontana gruppo di contestatori del vicepremier Danneggiato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) “La Calabria è terra accogliente.però tu vattene”. “Controcultura e pipi chini (peperoni ripieni, ndr)” Sono solo alcuni degli striscioni esposti ieri durante il comizio della Lega a, in provincia di Catanzaro. Centinaia di poliziotti e carabinieri. Due motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Addirittura gli artificieri e le guardie ecozoofie. Una città blindata che però non ha fermato le contestazioni nei confronti del ministro dell’Interno Matteo.“Questa è la dimostrazione che abbiamo già vinto” ha detto ildal palco.“Sono anche stonati. Almeno l’altra sera cantavano ‘Bella ciao’ ragazzi. Forza sennò non vi mandiamo a Sanremo l’anno prossimo”. Isono riusciti ad arrivare anche vicino al palco ma a quel punto la, in assetto antisommossa, ha fatto due cariche di alleggerimento perre ...

carlaruocco1 : A #Soverato i cittadini stanno facendo capire che da oggi la #Lega torna a essere la Lega Nord. Il Sud è cultura m… - repubblica : Soverato, polizia in tenuta antisommossa allontana la folla che contesta Salvini [news aggiornata alle 22:38] - fattoquotidiano : C’è la contestazione sul web e quella nel mondo reale. A Soverato, in provincia di Catanzaro, è andata in scena una… -