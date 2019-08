Nasca un governo con una maggioranza chiara | o è meglio andare al voto

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Salvini, a quanto pare, intende rompere i giochi e ma casa il premier Conte. Pensa di vincere da solo. E i sondaggi lo incoraggiano. Anche se dovrà mettere bene in conto gli effetti dell’avventurismo delle sue scelte e (sono convinto) la reazione del nuovo Pd e delle forze democratiche.Ho sempre pensato e scritto che, in tempi rapidi, sarebbe andata a finire così. Non torno, ora, su polemiche passate. Guardiamo al futuro.Tuttavia l’errore madornale di analisi di considerare Lega e 5 Stelle la stessa cosa non ci ha permesso di fare una efficace politica di scomposizione del movimento grillino e non ci ha fatto vedere l’operazione che via via Salvini ha messo in campo dopo le elezioni del 4 marzo, sempre più pervasiva e ambiziosa.Ma ora è fondamentale correggere l’analisi traendo le conseguenze.Traducendo quello che dal congresso ...

