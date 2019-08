Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono separati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Francesca Galici Dopo 10 anni di fidanzamento e 7 mesi di matrimonio,sidetti addio. La cantante si trova ora sul Lago di Como con Kaitlynn Carter, con la quale è stata paparazzata a baciarsi È giunta al capolinea la relazione tra. La loro storia d'amore sembrava travolgente e ad appena 7 mesi dalla celebrazione del matrimonio, avvenuto a sorpresa lo scorso 23 dicembre, i due sidetti addio. Eppure le loro nonstate nozze lampo, perché la coppia stava insieme da ben 10 anni. Il matrimonio sembrava essere il passo naturale dopo un periodo di fidanzamento così lungo, anche se in questo periodo non mancati momenti di crisi, come in tutte le coppie. In questi giornisi trova in Italia, nell'incanto della cornice del Lago di Como e l'assenza di suo marito aveva già destato qualche sospetto. ...

