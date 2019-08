L’ultimo tuffo di Nico e l’associazione per non dimenticarlo

Fonte : vanityfair

(Di domenica 11 agosto 2019) Basta un momento per cambiare la vita di una famiglia. 17 anni, la prima vacanza in libertà con gli amici di sempre ad Antiparos, sorella piccola della più nota Paros ma ugualmente bella, chelò conosceva bene. Ma la gioia della libertà a volte è incontenibile e non fa ragionare. E, Ninni per i suoi amici, l’11 agosto 2018 non ha ragionato. Da un anno sognava di tuffarsi da quella roccia per brindare con il mare alle vacanze e agli amici, ma ha sottovalutato il mare troppo agitato e non è più uscito dall’acqua. Un attimo di follia che ha cambiato la vita ai genitori Monica e Roberto, ai fratelli e a tutti gli amici. Dopo un solo mese da quel, Monica e Roberto, grazie anche al grandissimo sostegno ricevuto dagli amici die dai loro genitori, hanno deciso di continuare a vivere. Perché come dice Monica «quando ti muore un figlio le scelte sono due, o ti ...

