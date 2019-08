LIVE MotoGP | GP Austria 2019 in DIRETTA | orario | canali tv | streaming e programma

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) L’11esimo appuntamento del Motomondialeè pronto a entrare in scena. Sul Red Bull Ring, infatti, oggi le tre classi si sfideranno per vedere chi si aggiudicherà il Gran Premio d’. Pioverà? Il meteo ci metterà lo zampino? Questa potrebbe essere una variabile ulteriore per rendere la domenica ancor più interessante. Marc Marquez, con la pole strepitosa di ieri, la quinta in fila, ha fatto capire a tutti che vorrà vincere anche sull’unica pista nella quale non è mai stato in grado di salire sul gradino più alto del podio. Starà a Ducati e Yamaha provare ad opporsi. Nella Moto2, invece, sarà l’equilibrio a farla da padrone con la sorprendente pole di Nagashima, come in Moto3, dove la bagarre sarà curva per curva! Il Gran Premio dell’del Motomondiale sarà trasmesso inda Sky Sport, per mezzo deiSky Sport(208) e ...

giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le parole di @Petrux9 dopo QP #AustrianGP - giovannizam : #MotoGP in #diretta su @Moto_it le parole di @FabioQ20 dopo il 2 in QP #AustrianGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp #Austria Qualifiche: Pole di #Marquez, #Quartararo e #Dovizioso in prima fila - -