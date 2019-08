In Francia una proposta di legge rischia di far cadere il tabù della birra allo stadio

G8 di Genova 2001 - arrestato in Francia l'ultimo black bloc latitante. Tradito da una vacanza con moglie e figlia in Savoia : Vincenzo Vecchi fu condannato, come gli altri, a pene altissime -11 anni e sei mesi. Individuato dalla polizia italiana grazie alle intercettazioni. Coinvolto anche negli scontri di corso Buenos Aires a Milano del 2006

Volley - Preolimpici 2019 : la guida a tutti i gironi di qualificazione. Gruppo di ferro per Francia e Polonia : una resterà fuori : Nel weekend del 9-11 agosto si disputeranno i tornei internazionali di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Sono previsti sei quadrangolari in giro per tutto il mondo, le vincitrici dei sei gironi staccheranno il pass per i Giochi mentre le altre formazioni saranno rinviate ai tornei continentali che andranno in scena a gennaio 2020 e dove verranno messi in palio gli ultimi cinque posti (il Giappone ...

A ottobre uscirà in Francia una raccolta inedita di Marcel Proust : Intitolata "Le Mystérieux Correspondant": sono 9 racconti mai pubblicati che parlano soprattutto di omosessualità

Francia : 32enne italiano si lancia col parapendio e muore scontrandosi contro una roccia : Philipp Peintner, un altoatesino di 32 anni di Tesido, in Val Pusteria, ha perso la vita in un incidente con il parapendio avvenuto ieri a Deux-Alpes, località al confine tra Francia ed Italia. Il giovane si trovava in vacanza con amici a Deux-Alpes, località al confine tra Francia ed Italia. Peintner era un esperto pilota di parapendio, ma, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe scontrato contro una parete di roccia durante il volo, ...

Biondo - lo sfogo in Francia : “Non sono una macchina” - Rudy lo appoggia : Amici di Maria De Filippi, il successo di Biondo continua sono passati diversi anni dalla partecipazione di Biondo ad Amici di Maria De Filippi e bisogna dire che il cantante ne sta facendo di strada, a dispetto di tutti coloro che credevano sarebbe sparito di lì a poco; questo non può che farci piacere, a […] L'articolo Biondo, lo sfogo in Francia: “Non sono una macchina”, Rudy lo appoggia proviene da Gossip e Tv.

Tour de France 2019 - la maledizione si abbatte ancora sulla Francia! Pinot si ritira - Alaphilippe in crisi : la vittoria resta una chimera! : Dal sogno di vincere il Tour de France dopo 34 anni di digiuno al brusco risveglio di un venerdì da incubo che ridimensiona le ambizioni dei Galletti. La maledizione si abbatte ancora una volta sui padroni di casa al termine di una giornata da tregenda e le speranze di conquistare la corsa di casa sono sfumate nella maniera più rocambolesca e inattesa: salvo ribaltoni improbabili nella frazione di domani, i transalpini dovranno ancora aspettare ...

Franky Zapata - l’”uomo volante” - sfida la Manica : dalla Francia all’Inghilterra su una minuscola tavola a 140km/h : Dopo lo show sull’avenue parigina degli Champs-Elysées in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio, Franky Zapata, l”uomo volante’, tenta un’altra grande impresa. Domani mattina, il quarantenne francese tornerà sulla sua ‘Flyboard‘ – la minuscola tavola a turboreazione da lui concepita – per tentare la trasvolata della Manica. Il decollo è fissato a Sangatte, nel nord della Francia, alle ...

Salvini diserta il vertice dei ministri dell'Interno UE convocato dalla Francia e scrive una letterina a Castaner : Domani a Parigi si terrà un vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea convocato dal governo francese per discutere, ancora una volta, il tema dell'immigrazione. Se già è un miracolo che Matteo Salvini si sia presentato al vertice di Helsinki della settimana scorsa è ovviamente impossibile che si presenti al prossimo, soprattutto perché ha toccato con mano l'inefficacia delle sue proposte, anche se, forse, si era illuso del ...

La Francia costituirà una forza armata spaziale per difendere i satelliti : Dopo gli Stati Uniti, anche la Francia punta alla creazione di unità militari spaziali. A darne annuncio è stato il presidente Emmanuel Macron, che in un discorso alle forze armate tenuto alla vigilia della Festa nazionale francese, ha rivelato la prossima creazione di reparti specializzati nella protezione dei satelliti del Paese. Già entro settembre, dunque, l'aeronautica francese potrebbe cambiare nome e diventare l'Armée de l'air et de ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : l’Italia batte 4-3 la Francia ai supplementari al termine di una partita infinita. E’ semifinale : Una partita cominciata in sordina, finita al cardiopalma con la meravigliosa vittoria delle azzurre. Galeassi e compagne ce l’hanno fatta: battendo 4-3 la Francia nei quarti di finale dei Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista si sono guadagnate l’accesso al tavolo delle “Fantastiche 4” formazioni del torneo iridato, che domani vivrà le sue semifinali. La contesa, iniziata col botta e risposta sull’asse ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : Italia - battere la Francia è possibile. C’è una semifinale da raggiungere : In casa Italia c’è la giusta tensione e un cauto ottimismo. Dopo la fase a gironi, ora si fa sul serio: ai Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista è il momento dei quarti di finale. Le azzurre di Massimo Giudice, al netto della sconfitta pesante patita per mano dell’Argentina (9-1), hanno ben figurato nella parte del torneo iridato arrivando alle spalle delle sudamericane in una pool che comprendeva anche Portogallo (battuto 3-2) e ...

La Francia introdurrà una tassa sui biglietti aerei : I proventi saranno investiti per finanziare e incentivare l'uso di mezzi di trasporto con un minor impatto ambientale

