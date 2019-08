San Lorenzo | la musica perfetta in una playlist delle stelle

Fonte : gqitalia

(Di sabato 10 agosto 2019) La notte di Sanè la notte dei desideri. Quella in cui si contano piùcadenti del solito, ma anche più nasi puntati verso il cielo. «Brilla, brilla, piccola stella», dice la celebre ninnananna, e quelle cadenti brillano più intensamentealtre. Lo fanno solo per qualche istante e, forse proprio per questo, ai nostri occhi diventano preziose. Un po’ come quelle sull’amore, anche le canzoni sullesi sprecano. Ce ne sono tantissime, per tutti i gusti e per tutti i palati, ma siamo certi che quelli più fini si innamoreranno della nostra selezione per San. «Wishing on a Star» (Paul Weller) La canzone che apre la nostraè di Billie Rae Calvin, cantautrice degli Undisputed Truth (band Motown degli anni ‘70). Lei l’aveva scritta per Barbra Streisand, ma il produttore Norman Whitfield se ne appropriò e la fece incidere al suo gruppo, i Rose Royce. ...

emenietti : visto che in questi giorni alzerete molto spesso gli occhi al cielo ???? - EPAS_Bitonto : In occasione della notte più magica e ricca di desideri espressi osservando le stelle cadenti, il Museo Diocesano d… - bakugouji : sia andato proprio nella notte di san Lorenzo, come se d’ora in poi volesse tornare a trovarmi ogni anno e ricordarmelo. -