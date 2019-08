Proteste a Mosca, arrestata dissidente

Una delle leader dell'opposizione russa, Lyobov Sobol,vicina a Alexey Navalny, è stataprima dell'inizio di una nuova manifestazione indetta per protestare contro l'esclusione di candidati indipendenti alle prossime amministrative. La donna ha postato un video un cui dice di essere stata portata via dal centro per la raccolta delle firme. La polizia parla di 20mila partecipanti al corteo, mentre secondo una ong sono oltre 40mila.(Di sabato 10 agosto 2019)