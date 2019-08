Gerry Scotti | vacanza in mare con la nuova compagna | amore e Senza veli

Gerry Scotti : "Sono un uomo di peso - ma il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi" : Forte del successo del suo Caduta Libera su Canale 5, Gerry Scotti si gode il sole francese insieme alla compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo ed alcuni loro amici. A bordo del gommone, il conduttore si rilassa in attesa della nuova stagione televisiva, rispondendo alle domande del settimanale Gente, che lo ha fotografato in tutta la sua dinamica abbondanza. "Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza" dice Gerry Scotti, che ha ...

Caduta Libera - il colpo del supercampione Christian Fregoni nel giorno del compleanno di Gerry Scotti : Il supercampione di Caduta Libera Christian Fregoni ha messo a segno un nuovo colpo nell’ultima puntata del quiz di Canale 5. Proprio nel giorno del 63esimo compleanno di Gerry Scotti, che ha spento le candeline davanti alle telecamere. Il 27enne bresciano dal fisico scultoreo si è ritrovato per la diciassettesima volta consecutiva sulla botola centrale ed è riuscito a superare la sfida dei dieci passi, portandosi a casa un bottino di 90 ...

Caduta Libera - Christian Fregoni spenna Gerry Scotti nel giorno del suo compleanno : clamoroso su Canale 5 : Nuova vittoria nella puntata di mercoledì 7 agosto a Caduta Libera, il quiz preserale di Canale5 condotto da Gerry Scotti. Il campione è ancora il bagnino Christian Fregoni. Puntata carica di emozioni, che ha visto lo stesso Gerry spegnere davanti le telecamere le 63 candeline per il suo compleanno.

Christian a Caduta Libera : nuova vittoria durante la festa di Gerry Scotti : Christian a Caduta Libera: Gerry Scotti festeggia il suo compleanno e il Campione registra una nuova vittoria nuova vittoria per Christian Fregoni a Caduta Libera, proprio il giorno del compleanno di Gerry Scotti. Una puntata di grandi festeggiamenti, dunque, ieri. Visto che quest’anno il programma va in onda tutta l’estate, per la prima volta, il […] L'articolo Christian a Caduta Libera: nuova vittoria durante la festa di ...

Gerry Scotti racconta i primi lavori : “Ecco cosa facevo dopo la scuola” : Gerry Scotti ha compiuto 63 anni e per l’occasione è stato contattato telefonicamente da Rudy Zerby che ha voluto fargli gli auguri in diretta dai microfoni di Radio Deejay. I due hanno scherzato insieme e poi il conduttore lombardo è tornato indietro con la memoria, ricordando quelli che sono stati i suoi primi lavoretti quando ancora non era iniziata la sua carriera in tv. “Era buona abitudine nostra negli anni ’70, quando ...

Caduta libera - Gerry Scotti racconta il passato di lavoretti umili : "Cosa facevo per campare" : In occasione del 63esimo compleanno Rudy Zerby, dai microfoni di Radio Dee Jay, ha telefonato a Gerry Scotti. Dopo le prime battute di rito tra i due, Gerry ha scherzato sul fatto che a lui è stato chiesto di lavorare al preserale Mediaset per tutta l'estate, ma "non è neanche lavorare...se ci scopr

Gerry Scotti - chi è la sua compagna. “La amo - per lei ho resistito alle Letterine” : È forse uno dei volti più amati della televisione, sorridente, divertente, capace, preparato. In una parola sola, anzi due: Gerry Scotti. Lo storico presentatore di Mediaset compie oggi sessantatré anni e si è raccontato in una lunga intervista esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue parole ricalcano la sua carriera ma soprattutto aiutano a disegnare i contorni di un grande personaggio, amato e stimato da tutti. Gli inizi di Gerry ...

Gerry Scotti compie 63 anni : “La mia sessualità ha resistito alle letterine - amo Jessica Fletcher” : Il 7 agosto, Gerry Scotti festeggia 63 anni. Il conduttore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Corriere.it. Quello che viene fuori è il ritratto di un uomo che ha saputo resistere al fascino delle letterine, che non si perde un episodio de 'La signora in giallo' e che coltiva il suo lato avventuroso grazie alla passione per il mare e per la moto : "Sono fortunato: la mia sessualità e carnalità hanno resistito a tutto. Se ...

Buon compleanno Gerry Scotti - Charlize Theron - Ciro Ferrara… : Buon compleanno Gerry Scotti, Charlize Theron, Ciro Ferrara… …Sergio Fantoni, Eddie Firmani, Giorgetto Giugiaro, Michele Massimo Tarantini, Caetano Veloso, Ferruccio Fazio, Donatella Scarnati, Renzo Tondo, Maurizio Landini, Gianluigi Paragone, Riccardo Magi, Marco Melandri, Davide Tripiedi, Riccardo Malagoli, Eugenio Lamanna, Eva Mazzocchi, Alessandro Preti, Greta Zuccheri Montanari… Oggi 7 agosto compiono gli anni: Fiorenza Renda, scrittrice, ...

Un colpo clamoroso! Caduta Libera - Christian Fregoni ‘stende’ Gerry Scotti e il pubblico : Uscito di scena Nicolò Scalfi, Caduta Libera ha un nuovo campione. È Christian Fregoni, Vent’otto anni, viene da Brescia (la stessa città in cui risiede Nicolò), di professione bagnino, è riservato e amante degli animali. E ha fatto impazzire subito le telespettatrici del game show di Gerry Scotti. Il suo profilo Instagram ufficiale è stato infatti preso d’assalto dalle fan: “Ammazza che figo!”, “Come sei bello…” e “Ma che bello sei”, ...

Caduta Libera - il ‘sexy bagnino’ Christian Fregoni sbanca di nuovo nel programma di Gerry Scotti : Arriva da Brescia, la stessa città dell’ex campione Nicolò Scalfi. Christian Fregoni è il nuovo campione di Caduta Libera, il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Definito il “sexy bagnino”, Fregoni ha superato per la seconda volta il gioco finale del programma, I Dieci Passi, e si è portato a casa 45 mila euro. Con la vittoria di ieri sera, il 28enne bresciano ha accumulato un “malloppo” di 120 mila euro. ...

Caduta Libera - il sexy-bagnino Fregoni stende Mediaset e Gerry Scotti : l'ultimo colpo clamoroso : Nuovo clamoroso successo per Christian Fregoni. Il campione supera per la seconda volta il gioco finale de “I dieci passi” conquistando ben 45.000 euro. La dottrina economica di Thomas Malthus - nota il sito Davide Maggio - ha portato bene a Christian Fregoni, il nuovo campione di Caduta Libera!. I

Caduta Libera - Gerry Scotti sotto accusa. Piovono pesanti accuse contro il conduttore : Gerry Scotti nella bufera. Il conduttore è finito sotto accusa. Il programma che conduce, Caduta Libera, continua ad andare in onda per la gioia dei telespettatori. Lo fa in versione Splash, cioè estiva. Ed è proprio a causa della trasmissione che il conduttore è stato preso di mira dagli haters. Perché? Gerry Scotti è accusato di non essere più imparziale come era un tempo. I detrattori sostengono infatti che Gerry commetta irregolarità nel ...

Noto : vacanze estive sicule per i Ferragnez - Barbara D'Urso e Gerry Scotti : La cittadina barocca sempre più meta del turismo d’élite che attrae vip e personaggi del mondo dello spettacolo. In questi giorni a Noto stanno trascorrendo le loro vacanze i Ferragnez, la coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez con il figlio Leone, la conduttrice Barbara D’Urso, il presentatore Gerry Scotti, l’opinionista e cantante Cristiano Malgioglio, il comico Giorgio Panariello e i concorrenti del Grande Fratello Kikò Nalli e Ambra ...