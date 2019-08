Coppa Italia Serie C | scivola la Pistoiese | pareggio per il Modena

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : vince il Pontedera! : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, anticipi in programma oggi 10 agosto 2019 per la fase a gironi.

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia pazzesca terza dopo la seconda giornata! Re e Crippa vincono - Jacobs e Zenoni secondi : A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena la seconda giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è entrato nel vivo e si sono disputate ben 22 gare delle 40 in programma. La Francia è al comando con 192,5 punti appena 1,5 lunghezze davanti alla Polonia (191) ma a strabiliare è il risultato dell’Italia che è addirittura terza! La nostra Nazionale doveva lottare per non retrocedere e ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - Italia terza dopo 16 eventi!!! Fantastici assoli di Davide Re nei 400 e Yeman Crippa nei 5000! Secondo Jacobs - terzi Sottile e Chgbolu : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.47: E’ SECONDA MARTA ZENONI!!! Bravissima l’azzurra che ha fatto la selezione negli ultimi due giri, ed ha perso solo contro la svedese che ha un gran finale. Prima Ngarambe in 9’07″06, Secondo posto per Zenoni in 9’08″34, terza la spagnola Pereira in 9’09″76 che è il personale. A seguire Polonia, Germania, Svizzera, Finlandia, Francia, Gbr, ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Yeman Crippa straripante sui 5000 - vittoria da padrone. L’Italia blinda la salvezza : Yeman Crippa non conosce rivali a Bydgoszcz (Polonia) e vince i 5000 metri della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’azzurro era il grande favorito della vigilia e ha dettato legge come da pronostico. Il 22enne, in stagione capace di conquistare la Coppa Europa dei 10000 metri a Londra e di correre un rilevante 13:07.84 sulla mezza distanza a fine giugno, ha letto benissimo la gara e ha trionfato con pieno merito. Il crono non è dei ...

RISULTATI Coppa Italia SERIE C/ Diretta gol live score : si comincia a giocare! : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: la Diretta gol live score delle partite, anticipi in programma oggi 10 agosto 2019 per la fase a gironi.

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima vittoria per l’Italia - Davide Re domina i 400 metri : Arriva la prima vittoria per l’Italia nella Coppa Europa 2019 di Atletica, il ribattezzato Campionato d’Europa a squadra che si sta disputando a Bydgoszcz (Polonia). Davide Re ha confermato il pronostico della vigilia e non ha tradito le aspettative riuscendo a imporsi sui 400 metri col tempo di 45.35: non è il tempo strabiliante che il primatista nazionale sperava di far registrare (il suo record italiano è il 44.77 siglato lo ...

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : caso Cerignola risolto? : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite, anticipi in programma oggi 10 agosto 2019 per la fase a gironi.

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 10 agosto - l’Italia vuole volare con Jacobs - Re e Bogliolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Benvenuti amici di OA Sport. Le gare inizieranno alle 16.00. Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata – La presentazione della seconda ...

Serie C TV - Coppa Italia 10 e 11 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports : Tutto pronto per il secondo weekend della Coppa Italia Serie C 2019-2020. La Lega Pro ha diramato il calendario del 2° turno diviso in due giorni: sabato 10 e domenica 11 Agosto. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: chi ha alzato la Coppa...

Atletica - Coppa Europa 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (sabato 10 agosto). Programma - orari e tv : oggi sabato 10 Agosto a Bydgoszcz andrà in scena la seconda giornata della Coppa Europa di Atletica 2019. Saranno venti le finali in Programma oggi. Tantissimi gli atleti italiani impegnati, c’è grande attesa per le prestazioni, tra gli altri, di Jacobs, Spanu, Crippa e Sottile. A chiudere il Programma odierno le staffette 4×100 alle quali parteciperanno anche gli azzurri. Saranno 12 le squadre in gara per la conquista dell’ambito ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - 10 agosto : l’Italia vuole gettare le basi per la salvezza nella seconda giornata : E’ un’Italia tonica quella che esce dalla prima giornata e si appresta ad affrontare la seconda sessione di gare della Coppa Europa 2019 con l’obiettivo di mettersi già al riparo da brutte sorprese prima dell’ultima giornata di gare. L’Italia gioca diverse carte nella seconda sessione di gare, a partire dal più atteso di tutti, Davide Re che ieri ha impressionato sui 400, vincendo apparentemente senza faticare più ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : l’Italia ruggisce con Re - Jacobs e Bogliolo. Delude Osakue : Italia sesta dopo la prima giornata : A Bydgoszcz (Polonia) è incominciata la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’Italia si è messa in mostra nella prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Oggi si sono disputate 10 batterie delle gare su pista (dai 100 ai 400 metri, compresi gli ostacoli) che hanno promosso alle finali i migliori otto atleti, i punti si sono assegnati soltanto nel lancio del disco femminile e nel tiro del giavellotto maschile. Una ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - Italia : inizio in salita. Osakue solo quinta nel disco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.01: Nullo per Osakue. Deludente il suo quinto posto attuale che potrebbe anche peggiorare ma non certo migliorare. Non un grande inizio per l’Italia. Dall’azzurra ci si attendeva un lancio da finale 18.59: Osakue resta quinta dopo la seconda rotazione di lanci. Ora l’ultimo tentativo per entrare fra le prime quattro e assicurarsi l’ultimo lancio 18.57: ...

LIVE Atletica - Coppa Europa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - l’Italia punta sui giovani e può stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della edizione 2019 della Coppa Europa per Nazionali di Atletica leggera in programma ...